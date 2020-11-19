性侵少女害人輕生…色魔入獄後　突然「墜落12公尺」命危

▲男子性侵少女害人輕生，入獄後因不明原因從高處墜落命危。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／CTWANT

蘇格蘭一名現年32歲的男子林吉仁（JiRen Lin），過去因性侵17歲少女，遭判處5年刑期，隨後入獄服刑。日前他卻突然發生墜樓意外，從3樓高處狠狠摔落地面，導致他頭部、頸部及雙腳紛紛重傷，被緊急送往醫院，目前仍命危搶救中，詳細事發經過有待進一步調查釐清。

綜合外媒報導，2018年11月21日，林吉仁在格拉斯哥市一間中式餐廳工作，當晚他將店內垃圾拿到外面丟時，看到一名喝得爛醉的少女，林吉仁起了歹念，將她一把抱進暗巷裡，接著就脫褲性侵對方，全程約6分鐘，他完事後將少女丟在原地，若無其事地回到餐廳。

少女跌跌撞撞走在路上，一邊懊惱大哭了起來，路人擔心她的狀態恐會招來危險，因此上前關切，她這才說出了自己剛才的遭遇，在路人協助下報警處理。林吉仁前往警局時，矢口否認犯行，辯稱是對方自願與她發生性行為，然而少女身心遭受嚴重打擊，於2019年3月輕生離世。

最終，林吉仁被依強姦罪名判處5年有期徒刑，隨即被關進監獄之中；不過近日卻突然傳出意外，林吉仁因不明原因從約40英尺（約12公尺）高處跌了下來，倒在水泥地上模樣悽慘，獄方醫護人員趕緊前來救援，隨後將他送到附近醫院急救，不過由於傷勢太過嚴重，林吉仁至今仍深陷昏迷。