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Uncle Roger吐槽「大英烤焗大賽」　日本周主題慘變中美印泰亂鬥

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▲▼Uncle Roger吐槽「大英烤焗大賽」（The Great British Bake Off）。（圖／翻攝自YouTube／mrnigelng）

▲Uncle Roger吐槽「大英烤焗大賽」（The Great British Bake Off）的日本周主題。（圖／翻攝自YouTube／mrnigelng）

記者林彥臣／綜合報導

居住在英國的馬來西亞網紅Uncle Roger黃瑾瑜，因為吐槽BBC炒飯教學影片在台灣爆紅，在最新的影片中，Uncle Roger吐槽的主題不是炒飯，而是吐槽英國的真人秀料理節目「大英烤焗大賽」（The Great British Bake Off）的「日本周」主題，雖然主題是名為「日本周」，但是參賽者幾乎沒有使用任何日本食材或手法，反而變成中、美、印、泰大亂鬥的「日本周」。

▲▼Uncle Roger吐槽「大英烤焗大賽」（The Great British Bake Off）。（圖／翻攝自YouTube／mrnigelng）

▲Uncle Roger認為，一開始設定的主題包子，比較接近中式而不是日式料理。（圖／翻攝自YouTube／mrnigelng）

主持人在一開始表示，這一周的主題是日本周，期待每位參賽者做出美味的「包子」。這讓Uncle Roger相當疑惑，「我很愛吃包子，但我認為包子更接近中式料理，而不是日式料理」。

其中一位參賽者表示，想要把包子捏成熊貓的樣子。Uncle Roger當場吐槽，熊貓是中國的，不是日本的。

▲▼Uncle Roger吐槽「大英烤焗大賽」（The Great British Bake Off）。（圖／翻攝自YouTube／mrnigelng）

▲Uncle Roger強調，魚露主要是泰國等東南亞國家使用的食材。（圖／翻攝自YouTube／mrnigelng）

另一位參賽者說，將使用香菜、魚露、蜂蜜、孜然。Uncle Roger又忍不住吐槽，這些食材都不是日式料理常用食材，為什麼會在日本周使用魚露？魚露是泰國等東南亞國家常用食材，「這是什麼情況，我還以為這是日本周呢，日本特色咧？日本特色到底在哪？」

▲▼Uncle Roger吐槽「大英烤焗大賽」（The Great British Bake Off）。（圖／翻攝自YouTube／mrnigelng）

▲在「日本周」的主題中，其中一位參賽者的料理手法，則是混搭印度風。（圖／翻攝自YouTube／mrnigelng）

主持人介紹下一個參賽者，料理的手法是使用來自印度的香料、煙燻的紅辣椒、幫包子上色級調味，來搭配他的混搭印度風味。Uncle Roger吐槽說，他們不僅把中式料理跟日式料理搞混，現在甚至把印度當成日式，「Hai Ya！日本到底擁有幾個國家！」

▲▼Uncle Roger吐槽「大英烤焗大賽」（The Great British Bake Off）。（圖／翻攝自YouTube／mrnigelng）

▲在「日本周」的主題當中，竟有參賽者表示想做「漢堡包子」。（圖／翻攝自YouTube／mrnigelng）

下一個參賽者表示，他想做的是「漢堡包子」。Uncle Roger當場崩潰，「漢堡包子？我的天啊，你們到底想把多少國家融合在日本周？現在連美式料理都是日本的？」

▲▼Uncle Roger吐槽「大英烤焗大賽」（The Great British Bake Off）。（圖／翻攝自YouTube／mrnigelng）

▲Uncle Roger吐槽「大英烤焗大賽」難道在英國找不到一個日本人？（圖／翻攝自YouTube／mrnigelng）

節目結束後，Uncle Roger最後總結，他們為什麼要把主題設定為日本周，也不懂為什麼他們選擇的料理主題是包子，因為日本人明明有很多優秀的甜點，可以做麻糬等等，而且評審當中竟然沒有一個是日本人，「你難道沒有辦法在英國找到一個日本人嗎？」「大英烤焗大賽」竟然可以把中國、日本、印度視為一樣的國家，如果把主題稱為亞洲周，整個主題就合理了。

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