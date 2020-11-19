「惡魔夫婦」勒斃3歲女孩…只為一對金耳環　伴屍3天放火燒了

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圖文／CTWANT

埃及一對夫婦將一名3歲小女童誘拐到屋頂後，偷走了她的金耳環，之後便將她勒斃，將屍體帶回家中3天後，放火將燒毀以掩蓋身分，女孩的遺體被丟棄在一個建築工地，附近玩耍的孩子發現，案件才曝光。

根據英國《太陽報》報導，埃及一名3歲女童賈娜·薩拉（Jana Salah）遭到一對夫婦誘拐，偷走了女童的金耳環後並將她勒斃，之後把女童遺體帶回家中，3天後才放火焚燒，並扔到了一個建築工地內。

女童的遺體被附近玩耍的孩子發現，案件才曝光，這對夫婦承認殺害了這名女童，原因是他們很窮，需要賣掉女童的金耳環，才有錢可以支付懷孕妻子的醫療費並照顧孩子。女童的家屬得知後傷心欲絕，並表示幾天前，女童在與鄰里的其他孩子一起玩耍時失蹤了。

埃及的犯罪率不斷增加，有專家認為這與他們的貧困率不斷上升有關，今年7月，一名男子因經濟問題，將3個孩子扔到了高速列車軌道上，引起眾怒；同月，一名父親也因經濟問題放火殺害了5名家人。

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