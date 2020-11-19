美最大右翼民兵組織「拒絕承認拜登合法」　誓言效法開國元勛反抗

▲美國右翼民兵組織「守誓者」成員大多有軍事或執法人員背景。（資料照／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國總統大選爭議不止，儘管民主黨拜登（Joe Biden）已經發表勝選談話，但現任總統川普（Donald Trump）仍不願承認敗選，並在多個州採取法律行動試圖力挽狂瀾。與此同時，號稱美國最大右翼民兵組織「守誓者」（Oath Keepers）宣布，該組織將拒絕承認拜登為新任國家領導人，並將效法美國開國元勛的精神反抗新政府。

根據《獨立報》報導，「守誓者」是美國一個武裝右翼組織，在全國各地擁有上萬名成員，且成員大多具有軍警背景。「守誓者」創辦人羅茲（Stewart Rhodes）在華府參與挺川普大遊行時受訪表示，「我認為美國有一半國民不會承認拜登政府的合法性」。

羅茲說，「無論拜登的口中說出什麼，都將被視為沒有任何效力，無論他簽署任何法案，我們都不認為是合法的。」他強調，「守誓者」將效法美國開國元勛的精神抵制拜登政府。

數千名川普的支持者周末在美國首都華盛頓特區參與遊行，其中包括「驕傲男孩」（Proud Boys）、「布加洛男孩」（boogaloo boys）和「守誓者」等右翼團體。遊行的參與者普遍認為川普贏得2020年總統大選，但勝利卻被民主黨竊取。

川普陣營雖然在數個關鍵搖擺州提出多項訴訟，但始終未能向法院提出任何確切的選舉舞弊證據。不過，川普仍堅持大選中存在非法投票和舞弊行為，並且拒絕承認敗選，並稱拜登「只在假新聞媒體眼中贏了」。

川普隨後又補充說，「我什麼都不承認！我們還有很長的路要走，這是一場被非法操縱的選舉」。然而，川普的這則推文發出後幾分鐘之內，就被推特官方標注為「爭議訊息」。

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