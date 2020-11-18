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放任狗狗「大便在鄰居家」！　21歲正妹遭當街狂轟24槍斃命

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放任狗狗到鄰居家大便！21歲正妹遭「狂開24槍」射殺

▲（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

美國科羅拉多州丹佛市，一名21歲女子因放任寵物犬在鄰居家外的花園大便，竟遭到鄰居男子狂開24槍射殺身亡，她的27歲男友也因此受傷，事發後鄰居男子試圖開車逃離，但最後仍遭到警方逮捕，並被指控犯有一級謀殺罪和其他十多項罪名。案發在今年6月初，當地時間11月16日本案進行聽證會，法官裁定嫌犯不能交保，並將在2021年1月4日再度審理此案。

根據《紐約郵報》報導，21歲的伊莎貝拉·塔拉斯（Isabella Thallas）因在遛狗時放任寵物犬在鄰居家外的花園大便，遭到24歲鄰居邁克爾·克洛斯（MichaelClose）狂開24槍射殺身亡，伊莎貝拉的27歲男友也因此受傷。

丹佛警方兇殺案調查員約瑟夫·特魯希略（Joseph Trujillo）指出，當時邁克爾看見狗在他公寓外的花園裡大便時，曾從窗戶大喊「你是打算訓練這隻狗嗎？還是打算對牠大喊而已？」之後便朝著伊莎貝拉開槍，當局也在公寓附近發現了6個彈殼，窗外發現了18個。

邁克爾開槍射殺伊莎貝拉後，打算開車逃離現場，但當天稍晚就遭到警方逮捕，特魯希略指出，邁克爾被捕時不停邊哭邊道歉，而邁克爾的女友也告訴警方，她的男友最近被診斷出患有人格障礙和濫用毒品，目前邁克爾被指控犯有一級謀殺罪和其他十多項罪名。

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