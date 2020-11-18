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全球24小時內「10816人病歿」　路透：單日死亡最多的一天

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▲▼義大利,新冠肺炎,新型冠狀病毒,COVID-19。（圖／路透）

▲全球新冠疫情單日再創新高。（圖／路透）

文／中央社

根據路透社統計，全球17日因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡的人數來到1萬816人，是單日病歿人數最高的一天。疫情重災區美國已進入冬季。

根據路透社統計，先前單日死亡最高紀錄出現在11 月4日通報的1萬733人。

統計資料顯示，全球受疫情影響最嚴重的美國，從疫情發生以來，已經通報約1138萬人確診，24萬8574人染疫不治。

根據路透社分析，美國的每天平均新增死亡人數獨步全球，占全世界每天通報染疫死亡人數的1/12。

自1月中國武漢通報首例染疫死亡病例以來，巴西和印度分別有16萬6699人和13萬993人不治，是美國以外世界上僅有的兩個病歿人數超過10萬人的國家。

歐洲不治人數約占全球130萬人染疫死亡總數的1/4 ，英國是歐洲不治人數最多國家。

據路透社統計，英國也是唯一通報染疫死亡總數超過5萬人的歐洲國家，其次是義大利，不治人數4萬6464 人，法國是4萬6273人。

俄羅斯今天通報新增456人染疫不治，創下單日新高紀錄，染疫死亡總數達3萬4387人。

當局也通報，在過去24小時，新增2萬985人確診，其中首都莫斯科就有4174人，確診總數達到199萬1998人。

波蘭衛生部說，境內今天通報603例與疫情有關的死亡病例，創下單日新高紀錄。

另外，境內新增1萬9883人確診，低於11月7日2萬7875例的單日新高記錄。

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