快訊／輝瑞疫苗最終數據「95％有效」！　數天內向FDA申請許可

▲美國輝瑞藥廠候選疫苗的最終試驗數據顯示95％有效。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

輝瑞（Pfizer）與合作伙伴BioNTech公司18日宣布新冠疫苗最終試驗數據，分析顯示候選疫苗在抵抗新冠病毒方面達到95％有效率，此外還觀察到疫苗能夠預防COVID-19演變為重症。輝瑞計畫數日之內就會向美國食品藥物管理局（FDA）遞交申請。

根據CNBC報導，這款候選疫苗名為BNT162b2，試驗結果顯示在首次給藥後28天，人體就能對新冠病毒產生防護力，且有效性在任何年齡、種族、族群中都呈現一致。輝瑞稱，即使是屬於高重症風險的老年人族群，疫苗有效性仍超過94％。

輝瑞與BioNTech稱，在第三階段試驗中還觀察到，這款疫苗在受測者身上表現出預防Covid-19疾病演變為重症，並且沒有出現嚴重副作用，大多數臨床不良反應在接種疫苗後不久即可緩解。

輝瑞與BioNTech的最終分析數據評估了43,000多名受測者，其中共有170例Covid-19確診。輝瑞與BioNTech表示，在安慰劑組別中觀察到162例確診，而接受兩劑疫苗的組別則僅觀察到8例確診，因此評估疫苗有效性為95％。

輝瑞表示，計畫在「數天之內」向FDA遞交緊急使用授權申請。輝瑞CEO布爾拉（Albert Bourla）先前曾表示，公司已經獲得足夠的安全數據，能夠將疫苗遞交予主管機構審查。

輝瑞與BioNTech還表示，預計在今年內生產5000萬劑疫苗，並在2021年生產13億劑疫苗，並且對疫苗「充滿信心」。不過，輝瑞研發的疫苗必須存放在攝氏負70度環境中，相比Moderna公司只要普通冰箱就可保存的疫苗，輝瑞疫苗明顯較難儲存和運輸。

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