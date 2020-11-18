染新冠「1分鐘就能驗出」　新加坡研發呼吸檢測法…最快明年准用

▲新加坡新創公司Breathonix研發呼吸檢測法，1分鐘就能驗出有無感染新冠病毒。（圖／路透）



文／中央社

新加坡一家新創公司研發呼吸檢測法，60秒內就可知道受檢者是否感染2019冠狀病毒疾病。公司營運長說，這套檢測法可用於各地機場、車站等場所；目標明年初獲得當局的緊急許可。

Breathonix由新加坡國立大學校友賈祝楠、杜放創立。擔任Breathonix營運長的杜放接受中央社記者訪問時表示，這套檢測法源於賈祝楠攻讀博士時研發的肺癌早期診斷法。

不過，今年初爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情後，原本的肺癌臨床研究暫停，因此他們把這項技術應用到COVID-19的檢測。

杜放指出，Breathonix從4月開始臨床研究，9月取得很好的結果；目標是明年第一季拿到當局核發的緊急許可，之後就可正式作為檢測工具。

Breathonix的呼吸檢測法透過偵測受檢者吹出氣體中的揮發性有機化學物質（Volatile Organic Compounds）來判定是否感染2019冠狀病毒疾病。這項據信是亞洲首創的科技，在先行臨床試驗測得的準確率超過90%。

受測者對著連結高精密採樣器的拋棄式吹口吹氣，收集到的氣體將直接送進分析器進行測量。接著透過Breathonix研發的軟體分析口氣中的揮發性有機化學物質，一分鐘內就能得到檢測結果，「0」表示結果是陰性，「1」代表陽性。

「很快、很便宜，沒有很多痛苦」，杜放說，這是呼吸檢測法最大特點。「就跟吹蠟燭一樣」，受檢者只要吹一口氣，就能進行檢測。

目前新加坡大多數的病毒檢測都是透過拭子檢測（swab test），利用棉棒伸到鼻咽深處採檢。不僅可能令受檢者感到不適，通常也要花幾個小時才能得知核酸檢測（PCR）的結果。

快速找出病毒檢測呈陽性的人對追蹤接觸者來說至關重要，且有助減緩病毒傳播。新加坡逐步恢復經濟活動的同時，星國政府持續擴大檢測能量，研議不同的檢測方式。

杜放指出，拭子檢測的每次費用為新幣200元左右（約新台幣4250元），相較之下，呼吸檢測法每次只要20美元（約新台幣570元）。除了大幅降低費用，這套檢測法可用於各地機場、車站、大型商場、大型會議等高人流場所，有助恢復經濟活動。

新加坡交通部長王乙康日前也親自體驗Breathonix的呼吸檢測法。他透過臉書發文表示，「檢測是重啟經濟的關鍵」，在各國逐步開放邊界之際，這類快速檢測法對機場來說很實用。

杜放透露，美國及歐洲、中東、東南亞等多地供應商都已表達希望引進這套檢測法的意願；待各國當局批准使用後，即可出口到其他國家。

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