台灣網美Cosplay「狂露安全氣囊」　Uncle Roger當場開車：站起來

▲Uncle Roger見到台灣網美「泥泥學姐」的投稿照片，當場開車。（圖／翻攝自YouTube／mrnigelng）

記者林彥臣／綜合報導

居住在英國的馬來西亞網紅Uncle Roger黃瑾瑜，因為吐槽BBC炒飯教學影片在台灣爆紅，日前他在YouTube頻道上，應景萬聖節的主題，向全球粉絲徵稿發揮自己的創意Cosplay他的橘色Polo衫經典裝扮，最有創意的作品就會在影片上，被他讚美或者吐槽。一位台灣網美「泥泥學姐」的投稿作品太性感，讓Uncle Roger當場在影片中開車「站起來」。

「泥泥學姐」投稿Cosplay照片，第一張中規中矩的複製Uncle Roger的經典造型，橘色Polo衫紮進牛仔褲、手機腰包掛在腰帶上，但是Polo衫下的傲人的好身材，依舊藏不住。

Uncle Roger看了第一張照片之後稱讚，很好看，好看的橘色Polo衫、好看的手機腰包，「Uncle Roger很喜歡」。

▲Uncle Roger見到「泥泥學姐」的爆乳裝，當場爆出口頭禪，「Hai Ya！」。（圖／翻攝自YouTube／mrnigelng）



接著看到後續的照片，Uncle Roger一秒驚呼口頭禪「Hai Ya！」因為太性感了，嚇得他把放在椅子上的腿都放下來了。照片中「泥泥學姐」把橘色Polo衫胸前以下的部分全部剪開，底下只穿著一件比基尼，一件無聊的Polo衫，直接被改成爆乳裝。

▲Uncle Roger當場開車，「妳讓所有姪子的第三隻腳站起來了」。（圖／翻攝自YouTube／mrnigelng）



Uncle Roger表示，「太性感了，妳嚇得Uncle Roger把腿從椅子上放下來了，但妳讓所有姪子（Uncle Roger對男粉絲的暱稱）的第三隻腳站起來了」。

▲泥泥學姐也拍攝影片，喊話Uncle Roger嘗試他的穿搭風格。（圖／翻攝自YouTube／泥泥學姐Janie）

「泥泥學姐」以在個人的YouTube頻道拍攝影片，介紹自己的變裝過程，「橘色Polo衫、牛仔褲、手機殼，你們覺得如何？老實說我不習慣這樣的風格，所以看看我覺得更好的風格吧！」

泥泥學姐1秒變裝成爆乳裝之後，也喊話Uncle Roger「你該試試看這一套」。

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