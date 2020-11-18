南韓日籍女星未婚產子！親曝「赴日取精」心得　遭網崩潰罵：自私

▲藤田小百合時常出現在南韓綜藝節目。（圖／翻攝自Instagram@sayuriakon13）

記者羅翊宬／編譯

現年41歲的日本女星藤田小百合（사유리）於2000年代登上南韓KBS綜藝節目《美女們的嘮叨》（미녀들의 수다）後便一砲而紅，從此以後大部分在南韓當地發展，16日她透過社群媒體Instagram向粉絲透露，近期以未婚的狀態前往日本精子銀行接受捐贈，宣布成為孩子的母親，消息一出後飽受南韓社會非議。

藤田小百合表示，因為在南韓接受精子捐贈為非法，才選擇前往日本受孕；不過南韓政府對此卻強調，在未婚狀態下接受精子捐贈受孕並非違法。

根據《韓聯社》報導，保健福祉部生命倫理政策科今（18）日表示，法規僅明訂在受孕者接受體外受精手術時，若有配偶，須徵求配偶在書面上簽名同意；不過若受孕者沒有配偶，則無須徵得配偶同意，文件上的配偶欄保持空白即可。

▲若未婚者欲接受精子捐贈，則配偶欄上不需簽名。（圖／翻攝自南韓保健福祉部）

南韓政府指出相關法條表示，只要不是在金錢交易、利益交換，甚至是欺瞞拐騙的情況下，取得胚胎、卵子、精子而受孕，則非婚姻狀態下的體外受精不是不可能，亦非違法行為。

報導指出，過去南韓知名演員、節目主持人許秀敬（허수경）歷經兩次婚姻失敗，最後在取得精子捐贈後，透過試管嬰兒技術而成功誕下女兒。

不過為了避免引發醫療紛爭，大韓婦產科學會早在2017年便制定一套方針，規定只有法定婚姻關係的夫婦才能接受捐精、授精等手術，造成雖然法律雖無銘文禁止，卻讓各大醫院不敢讓未婚的婦女接受精子捐贈。

▲藤田小百合在IG上公佈未婚懷孕生產的消息。（圖／翻攝自Instagram@sayuriakon13）

據悉，日本只要男子的年齡、健康條件符合規定便能向非法定配偶的婦女合法捐精，藤田小百才因此表示，「在南韓，只有結婚的人才能做試管嬰兒手術，所有東西（對未婚者而言）都是違法的！」

根據CBS電台時事廣播節目《金賢貞的新聞秀》（김현정의 뉴스쇼），藤田小百合未婚生子的消息一出後，有南韓網友留言表示，「孩子都不知道她的生父是誰，生在這種家庭健康嗎？做媽媽的怎麼能如此自私！」

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