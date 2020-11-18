學者爆：大馬想與台灣簽FTA遭中國警告　認九二共識也難加入RCEP

▲中經院學者李淳認為，台灣即使承認九二共識，也很難加入RCEP。（圖／翻攝新華社）



記者林彥臣／綜合報導

全球最大自由貿易協定「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）15日完成簽署，台灣遭排除在外，引發是否有遭到邊緣化的疑慮。對此中經院學者李淳分析指出，在馬英九總統執政時期，馬來西亞曾想要與台灣簽FTA （Free Trade Agreement, 自由貿易協定）遭到中國警告，所以即使台灣承認九二共識，也很難加入RCEP。

中經院「WTO中心」副執行長李淳在《三立新聞》政論節目《鄭知道了》表示，台灣過去10年有很長時間只討論TPP（Trans-Pacific Partnership, 跨太平洋夥伴協定），後來就有人說，至少要把RCEP納入口頭討論的議題，否則看起來好像台灣只是跟著美國走，而沒有顧及對岸情感，可是實際上RCEP從馬政府時代以來，都沒有準備申請。

李淳說，因為知情人士都知道，加入RCEP是不可能的，與其花時間處理不可能的事，還不如處理在美國領導下的相對有談判空間的TPP，畢竟美國跟日本對日本相對比較支持。

▲李淳指出，馬來西亞想與台灣簽FTA，遭到中國警告。（圖／記者湯興漢攝)



李淳強調，就算台灣接受九二共識、透過ECFA架構之下加入RCEP都很困難，在馬英九總統時代，馬來西亞因為兩岸情勢緩和，曾與台灣接觸談判雙邊FTA，後來中國駐馬來西亞大使就在一個公開場合，對馬來西亞說「不要輕舉妄動」，從這個歷史經驗來觀察，如果一國都不可能，何況是十四國。

李淳認為，如果只看經貿利益，每個國家都有意願跟台灣簽署FTA，關鍵就是卡在政治問題，事實上沒有加入RCEP對台灣整體產業影響，不會發生邊緣化的問題，但是如果只看單一產業，例如紡織業的壓力，真的會越來越大。