蜜雪兒自爆4年前「無法原諒」川普勝選　以自身經驗促和平過渡

▲蜜雪兒透露，儘管她對4年前的選舉結果並不滿意，但她與歐巴馬仍與川普夫婦進行了和平過渡。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

距離美選投票日已逾半月，川普卻拒絕承認敗選，也竭盡全力阻礙權力過渡。對此，前總統歐巴馬的妻子蜜雪兒透露，她4年前是以什麼樣的心情面對川普勝選，並如何讓過渡和平進行的。

據CNN報導，這位前第一夫人在她的Instagram上發帖表示，「當時我很難過，也很失望，但是選票已經統計好了，川普勝選了，因此我的丈夫和我指示工作人員去做小布希（George Bush）和他的妻子勞拉（Laura Bush）曾為我們做的一切，在尊重的基礎上和平地進行權力交接，因為這是美國民主的標誌之一。」

蜜雪兒補充，她和歐巴馬邀請了川普和他的團隊到辦公室，並為他們提供了詳細的備忘錄。她承認，「這一切對我來說是非常不容易的，因為川普在選舉期間散佈了與我丈夫和種族主義有關的謊言，讓我的家人身處於危險之中，這是我至今不願意原諒的。」

由於川普拒絕接受當選總統拜登勝選的結果，因此總統過渡至今尚未被啟動，甚至有可能需要等到由川普任命的總務署（GSA）確認選舉結果後，權利過渡才會被正式展開。

對此，蜜雪兒以自身經驗給出建議，「將我的憤怒放在一旁確實需要非常多的力氣和成熟度，但和平的權力交接不僅是為了國家安全，也是為了美國政治的穩定，因為『這不是一場遊戲』。國家的民主比任何人的自尊心都要來得重要的多。」

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