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78歲李明博有望獲特赦　69歲朴槿惠還得等一等

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▲▼李明博被大法院判刑17年徒刑，今恐怕從家中重新入監服刑。（圖／達志影像）

被判刑17年的李明博，有望獲得特赦。(圖／達志影像)

國際中心／綜合報導

韓媒報導，韓國總統文在寅正在考慮行使就任以來的第4次特赦權。目前特赦的時間和對象尚未敲定，但執政黨和在野黨已經有了自己的尬意的人選：分別是76歲的前總理韓明淑及78歲的前總統李明博。至於69歲的前總統朴槿惠，由於法院的最終判決尚未確定，所以這次沒有她的份。

韓媒Money Today網站周三(18日)報導，法律界消息稱，韓國法務部日前要求各地監獄、看守所編製並報告供參考的 特赦對象名單。

法務部官員表示，特赦權是總統的固有權力，政府按慣例斟酌特赦事宜，但對象和時間尚未敲定。 目前韓國執政黨和在野黨方面都有了屬意的人選：分別是前總理韓明淑及前總統李明博。

韓明淑是韓國前總統盧武鉉提名的韓國首位女總理，但2013年時因受賄罪被判刑2年，2015年時上訴被駁回。目前她已經服刑期滿，但按規定刑滿出獄後10年內不得競選國會議席，因此她的參選資格尚未獲得恢復。

李明博因貪污受賄罪名成立，今年10月終審宣判時被判刑17年，目前正在監獄服刑。至於朴槿惠，由於最高法院對她涉 及的控罪還沒作出終審判決，根據韓國法律，她不會列被被特赦對象。

文在寅迄今行使過特赦權3次。就任第一年的2017年時赦免6444人，2019年2月赦免4378人。2019年12月時又有5174名刑事犯、因良知自由拒服兵役犯及選舉舞弊犯獲特設赦或減刑。

韓國憲法規定，總統擁有赦免權。1980年至今，韓國歷屆總統共計進行過48次特赦，每屆政府平均特赦8次。賞中被赦免的對象包括兩位前總統：全斗煥和盧泰愚。

特赦時間點一般選在國家重要紀念日或節日。特赦對象一般是普通刑事犯、經濟民生類型罪犯及政治犯等。不過，韓國也有輿論求對總統的特赦權進行「牽制」，甚至認為應該「中斷」總統的特赦權，作為杜絕特權、遏制貪腐敗的切入點。

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