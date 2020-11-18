超市嬰兒食品出包　藏「斷頭大眼怪」吃到底才發現！她氣炸客訴

▲拉琪認為此產品在調查期間應該下架，等到確保產品安全無虞後再上架。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國一名母親購買嬰兒食品給1歲大的兒子，但就在吃到剩最後2口時，突然發現底部有個奇怪物體，仔細一看才發現，是個擁有2個圓滾眼球的生物頭部。她深怕孩子早已把生物的身體吃下肚，事後隨即回報出售食品的超市，但自9月14日事發迄今已相隔2個月，她仍未收到任何回音。

綜合太陽報、Times Now等外媒報導，26歲女子拉琪（Macala Large）當日外出一整天後，前往連鎖超市阿斯達（Asda）購買超市自家的有機雞肉蘑菇口味義大利麵，內含雞肉及蘑菇塊，作為孩子的晚餐。

只不過，當拉琪餵兒子吃飯直到只剩下最後2口時，突然發現底部有個奇怪東西，起初以為是小塊的乾蘑菇，隨後發現上頭有著2個大眼睛。根據她上傳至網路的圖片，此一神秘生物有個2個圓滾黑色大眼睛，頭部則是偏向棕色、深橘色。

"I thought it was a dried bit of mushroom - until we cleaned it and saw its eyes." 由 The US Sun - News 發佈於 2020年11月16日 星期一

拉琪隨後氣得回到超市客訴，當時在場的超市工作人員也嚇壞，隨即向她道歉，強調會把不知名物體送往相關單位進行調查，且於隔日收到超市來信，承諾會在40天內給出結果。當時的她感到相當失望，認為此產品在調查期間應該下架，等到調查結果出爐、保證安全無虞後再上架，避免危及性命的事件發生。

但拉琪迄今仍未得到任何回應，她就在網路PO出這段過程，同時強調由於產品包裝為密封，直到孩子開始吃東西時，才把蓋子打開，並無外物掉入的疑慮。

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