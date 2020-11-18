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阿姨也不想努力了…送外甥彩券竟中獎　回頭討7成獎金！秒被封鎖

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▲▼阿姨,中年女性,姑姑,頭痛,煩惱,婦人。（圖／CFP）

▲國外一名婦人將彩券送給外甥當生日禮物，得知中獎後回頭討要獎金未果，轉而向網友尋求意見。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合報導

國外論壇Reddit日前有一位女士發文向網友求助說，自己近一年來的生活陷入了困境，被解雇之後靠著打零工勉強支付保險費與稅金，但幾乎餐餐以泡麵果腹，但因為月初是外甥的生日，她唯一買得起的禮物就是彩券，沒想到卻意外中了大獎，於是她向自己的姊姊詢問，能否拿到至少四分之三的獎金，引發熱烈討論。

根據《太陽報》報導，事主表示，自己被解雇之後將近一年都靠著打零工勉強餬口，雖然有自己的房子，但賺來的錢只能勉強支付保險費與財產稅，幾乎餐餐都吃泡麵度日，然而她的姊姊與姊夫「非常富裕」，外甥有充足的經費念大學以及滿足物質上的所有需求。月初時，經濟拮据的這位女士東湊西湊之下，好不容易買了一張彩券，送給外甥當生日禮物，沒想到卻意外中了大獎。

報導指出，在得知中獎消息之後，女士主動聯繫了姊姊，向她詢問外甥是否可以分給她至少四分之三的獎金，還說自己的要求已經「很慷慨」了，結果被掛電話，傳訊息給外甥也沒得到回應，因此認為自己遭到外甥封鎖。於是女士在論壇PO文問網友，自己是否有此資格分得獎金，因為她很需要這筆錢，直接關乎到有沒有飯吃，但外甥並非如此。

據報導，這則貼文獲得了上百則留言，部份人理解這位女士的立場，也有人覺得她沒資格向外甥索取，反應呈現兩極狀態。有網友們留言，「我討厭原PO的心態」、「當獎金是來自一份禮物時，期望別人分享是卑鄙的」、「如果妳不願意放棄中獎的可能性，就不要把彩券當作禮物」等反對意見。

另一方面，也有一些相較之下稍微溫和的評論，例如，「雖然妳經濟狀況很糟，但妳仍無權要求（獎金）」、「我理解妳的處境，但這是他的財產」，還有人語帶幽默地說，「往好的方面想，妳現在知道外甥有多麼愛妳了！」

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