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醫生不小心「產鉗夾太用力」　男嬰出生40分鐘腦出血身亡

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▲▼懷孕,生產,孕婦。（圖／達志影像／示意圖）

▲醫生產鉗太用力，導致出生兒身亡。（圖／達志影像／示意圖）

記者李振慧／綜合報導

英國埃塞克斯郡一名男嬰在出生時，因為醫生使用產鉗不小心夾太用力，害他頭部嚴重受創，最後因為腦出血身亡。本案驗屍報告近來出爐，驗屍官認為，如果不是因為受到頭部的傷害，相信男嬰可以健康存活下來。

英國BBC報導，名為特里(Frederick Terry)的男嬰2019年11月16日在埃塞克斯郡一間醫院出生，然而搶救40分鐘後卻不幸身亡。驗屍官穆雷(Caroline Beasley-Murray)近來在報告中指出，特里的死亡原因為頭皮與腦部受到創傷，導致腦出血而休克，另外在調查過程中還發現11點令人憂心的問題，其中包含醫生使用產鉗時可能不小心過度用力。

穆雷沒有在報告中指明事件是發生在哪間醫院，不過英國《鏡報》報導指出，肇事的醫院是位於切爾姆斯福德市(Chelmsford)的Foundation Trust醫院。醫院首席護理官薩卡(Diane Sarkar)在聲明中表示，對於照顧男嬰的疏失深感抱歉，未來將會加強員工培訓，以確保醫院的醫療護理品質提升。

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