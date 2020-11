小行星創紀錄！離地球不到400km驚險擦身過　大小等於一台皮卡車

▲小行星「2020 VT4」創下了迄今離地球最近卻未發生撞擊的天體的紀錄。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者張寧倢/綜合報導

美國航太總署(NASA)日前宣布,一顆名為「2020 VT4」的小行星13日凌晨在距離地球不到400公里的地方經過,且並沒有真的撞擊到地球,創下了迄今為止離地球最近但卻沒有撞上地球的小行星的紀錄。報導稱,「2020 VT4」與一台皮卡車差不多大,被認為不具危險性,若接觸地球也很可能會在大氣層中解體。

據《福斯新聞》報導,「2020 VT4」是軌道很接近地球的近地天體(NEO),由NASA與夏威夷大學共同運營的小行星陸地撞擊最終警報系統(ATLAS)首度發現並開始進行追蹤,但因為它只有5~10公尺寬,大小約略等於一台皮卡車,就算過於接近地表,也可能在大氣層中就解體了,因此並未被列為具「潛在危險」的NEO。

Newly-discovered asteroid A10sHcN approached Earth yesterday, passing only a few hundred miles above the South Pacific Ocean. This encounter shortened its orbit, ensuring that this Earth-crosser will make more frequent close approaches.https://t.co/TmkzojIzPf pic.twitter.com/XrnKiiGTyJ