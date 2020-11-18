小行星創紀錄！離地球不到400km驚險擦身過　大小等於一台皮卡車

▲小行星「2020 VT4」創下了迄今離地球最近卻未發生撞擊的天體的紀錄。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

美國航太總署（NASA）日前宣布，一顆名為「2020 VT4」的小行星13日凌晨在距離地球不到400公里的地方經過，且並沒有真的撞擊到地球，創下了迄今為止離地球最近但卻沒有撞上地球的小行星的紀錄。報導稱，「2020 VT4」與一台皮卡車差不多大，被認為不具危險性，若接觸地球也很可能會在大氣層中解體。

據《福斯新聞》報導，「2020 VT4」是軌道很接近地球的近地天體（NEO），由NASA與夏威夷大學共同運營的小行星陸地撞擊最終警報系統（ATLAS）首度發現並開始進行追蹤，但因為它只有5~10公尺寬，大小約略等於一台皮卡車，就算過於接近地表，也可能在大氣層中就解體了，因此並未被列為具「潛在危險」的NEO。

Newly-discovered asteroid A10sHcN approached Earth yesterday, passing only a few hundred miles above the South Pacific Ocean. This encounter shortened its orbit, ensuring that this Earth-crosser will make more frequent close approaches.https://t.co/TmkzojIzPf pic.twitter.com/XrnKiiGTyJ — Tony Dunn (@tony873004) November 14, 2020

報導指出，「2020 VT4」於世界協調時間（UTC）11月13日凌晨5時20分在距離地球表面約385公里的範圍之內經過，創下了一項新記錄，是迄今離地球最近卻沒有撞上地球的小行星。NASA表示，有「潛在危險」的NEO被定義為距離小於0.05天文單位、直徑超過140公尺的天體。

報導補充，8月有一顆類似大小的小行星「2020 QG」飛到距離地球約3200公里，而這次「2020 VT4」則打破了當時的紀錄。此外，根據非政府組織行星學會（The Planetary Society）於2018年發布的報告，目前已知的NEO約有1.8萬多個。