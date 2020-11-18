歐巴馬當年「總統兼籃球教練」慘被家長逼退！　回憶錄親曝經歷

▲美國前總統歐巴馬回憶，他當時曾想要「總統兼籃球教練」，卻被家長逼退。（圖／翻攝自Facebook／The Obama White House）



文／中央社記者林宏翰洛杉磯17日專電

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）在新出版的回憶錄，談及總統任內為了增加跟女兒相處時間，自願擔任小學籃球教練，無奈引起對手家長抗議而辭退。

歐巴馬回憶錄《應許之地》（A Promised Land）今天出版，《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）網站刊出截錄。歐巴馬分享10年前客串籃球教練，率隊奪冠但又閃電下台的故事。

歐巴馬是眾所周知的籃球迷，今年曾為美國職籃NBA、女子職籃WNBA爭取種族平權的活動發聲相挺。他在書中回憶，2010年與太太蜜雪兒（Michelle Obama）到席德威友誼學校（Sidwell Friends School）看當時4年級的小女兒莎夏（Sasha Obama）打籃球。他們跟一般父母一樣，喊著「卡位！回防！」並且「盡量不要像其他父母一樣對裁判吼叫。」

歐巴馬看了幾場「可愛但混亂」球賽之後，決定不只當觀眾，帶著當時的幕僚勒夫（Reggie Love）在星期天找球隊進行非正式練習。隊員除了歐巴馬女兒，還有當時副總統拜登（Joe Biden）孫女。

勒夫不是普通的幕僚，他是2001年全美大學體育聯盟（NCAA）冠軍杜克大學一員。不過歐巴馬說，他們的訓練課程很基本，運球、傳球，還有「確定你上場前綁好鞋帶」。當這支球隊以18比16比數贏得聯盟冠軍時，歐巴馬說他與勒夫高興得好像贏得NCAA總冠軍一樣。

▲美前總統歐巴馬一家2016年前往麻州度假，將搭乘空軍一號返回華府。（圖／達志影像／美聯社）

歐巴馬因為從政，錯過許多和大女兒瑪麗亞（Malia）、小女兒莎夏相處的機會，他說擔任籃球教練只是一個藉口，找機會與女兒在一起而已。不過他的教練生涯很快就結束了。

因為其他球隊家長抗議，歐巴馬帶隊讓比賽不公平，甚至要求歐巴馬也要去指導他們球隊，這讓校方很為難。勒夫說，其他家長希望自己小孩也能被總統指導一下，未來申請大學可以列入經歷。

為了避免爭議，歐巴馬後來不再客串教練。除了他的幕僚是前NCAA冠軍隊員，歐巴馬大舅子羅賓遜（Craig Robinson）曾在俄勒岡州立大學擔任6個球季籃球教練。莎夏現在已是密西根大學二年級生，歐巴馬現年59歲。

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