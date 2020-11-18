俄國會一讀通過修正案　總統未來可能終身免被起訴

▲俄羅斯總統普丁未來可能終身免被起訴。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

「俄新社」報導，俄羅斯國會下院(杜馬)，周二(17日)在全體會議上一讀通過一項關於賦予前總統及其家屬在任期外的豁免權法案。該法案是聯邦憲法立法委員會向國會提交的擴大版憲法修正案的一部分。

俄羅斯現行憲法規定，俄羅斯總統不會因任期內的行為被追究刑事責任或行政責任，但此一豁免權並未延伸到任期之外。而新法案規定：前總統具有不可侵犯性：不能因任期內的行為被追究刑事或行政責任，也不能被拘捕、搜查、審問或進行人身搜查。不可侵犯範圍包括：住宅、辦公場所、車輛、通訊工具、檔案、行李以及信件。不過，新法案或仍保留因叛國罪等嚴重罪行對前總統提起訴訟的可能性。

根據新法案內容，國會如果對前總統提出叛國罪或其他嚴重罪行的指控，需要提前得到最高法院和憲法法庭的批准。 如果獲得通過，新法案還將把現任總統的豁免權延伸至就職前時期。也就是說，俄羅斯總統將終身免於被起訴。

目前唯一在世的俄羅斯聯邦前任總統僅有梅德韋傑夫一人。當然，未來普丁若從總統職位上退下來，此一法案也適用在他身上。

除了該法案外，這次俄羅斯國會還一讀通過了一份關於俄羅斯聯邦前總統在其任期終止後，可以終身擔任參議員的草案。 目前，這些新法案還需要等待國會二讀及三讀，隨後遞交聯邦委員會(上院)，最終由俄羅斯總統普丁簽署通過。