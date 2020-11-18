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扒光川普！前妻伊凡娜離婚海撈4億　演電影笑嗆「大老婆名言」

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▲川普首任妻子伊凡娜（Ivana Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普首任妻子伊凡娜（Ivana Trump）曾在電影中大談「離婚經」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普日前被媒體爆出「輸了選戰還賠掉夫人」，婚姻世界再度成為鎂光燈焦點。他的第一任妻子伊凡娜（Ivana Trump）曾在1996年喜劇電影《大老婆俱樂部》（First Wives Club）中大談「離婚經」的片段，也又一次引發熱烈討論。

▲伊凡娜在《大老婆俱樂部》中留下「大老婆名言」。

根據亞馬遜Prime影音（Amazon Prime）介紹，《大老婆俱樂部》描述3名「中年曼哈頓人」一起想出「聰明又邪惡的計畫，打擊她們前任的痛點，也就是錢包」。

電影中，伊凡娜受邀參加一場盛大活動，她被主角們當面感謝出席時表示，「女士們，妳們必須堅強與獨立。記住，不要生氣，要得到一切！」（don' t get mad, get everything!），成為各界瘋傳的「大老婆名言」。

《新聞周刊》報導，川普2017年曾經針對伊凡娜的發言做出回應。他向電台主持人斯特恩（Howard Stern）表示，前妻所拍攝的那部喜劇電影簡直「失控」。

▲▼川普首任妻子伊凡娜（Ivana Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普與第一任妻子伊凡娜（Ivana Trump）（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與伊凡娜的婚姻維持大約15年。川普之後外遇好萊塢女演員梅普斯（Marla Maples），2人感情告終。（圖／達志影像／美聯社）

伊凡娜1992年離婚時獲得1400萬美元（大約新台幣4億元）與一些昂貴房地產，包括紐澤西州川普廣場與康乃狄克州格林尼治（Greenwich）的豪宅，每年能夠使用佛州海湖山莊（Mar-a-Lago）一個月，還有每年65萬美元（大約新台幣1800萬元）的贍養費，用以照顧小唐納、艾瑞克與伊凡卡。

►梅蘭妮亞離婚…可望「海撈14億」！　就等川普卸任踏出白宮

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