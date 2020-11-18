伊凡卡遭爆是「假面甜心」！種族歧視+貪錢　閨蜜：她就是死小孩

▲伊凡卡被高中閨蜜爆料種族歧視又貪錢。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

一名自稱是美國第一千金伊凡卡「前閨蜜」的女子在《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌上發表了一篇措辭嚴厲的文章，她不止以「死小孩」（brat）來形容伊凡卡，文章內容還描述了伊凡卡在高中時的一些令人討厭的行為。

據《每日郵報》報導，這名38歲的女子奧斯特羅姆（Lysandra Ohrstrom）是一名記者，她曾與伊凡卡一起在紐約上東區的女子私立學校查賓（Chapin School）上學，就連伊凡卡2009年與庫什納的婚禮中，她也是兩位伴娘之一。

Ivanka's 'best friend' claims she was as a brat in high school who didn't want to read 'about poor people' https://t.co/1XjftduV9o — Daily Mail US (@DailyMail) November 17, 2020

奧斯特羅姆聲稱，少年伊凡卡早熟而有魅力，這讓別人誤會她和她父親的粗魯不同，但實際上，私下裡的她同樣為金錢癡迷，卻努力掩蓋她的慾望。比如，在奧斯特羅姆推薦伊凡卡閱讀一本關於餐廳經理的小說時，她的第一反應是「你為什麼會叫我去讀一本關於窮人的書？」

此外，伊凡卡在看到老師買了新車後出言嘲諷，「老師什麼時候買得起BMW了？」當她們一起去看電影時，伊凡卡連電影裡的警察也不放過，戲稱「他為什麼要住在這樣的房子裡」，還不斷說著，警察在現實生活中是買不起這樣的房子的。

▲伊凡卡的高中閨蜜稱她為「死小孩」。（圖／路透）

奧斯特羅姆還提到，伊凡卡會誘使其他女孩做出不良行為，其中最有名的案件就是後來被稱為「查賓傳說」（Chapin Lore）的「熱狗攤販快閃」事件。

她指出，「伊凡卡慫恿我和其他幾個女孩在教室的窗戶外，對著賣熱狗的攤販袒胸露乳，伊凡卡基本上就是這起事件的主謀，但在我們被抓住後，她向校長申辯自己是無辜的，從而逃過了懲罰，而我們其他人全都被停學了。」

▲伊凡卡與高中閨蜜的友誼在她婚禮的隔天就破裂了。（圖／達志影像／美聯社）

在奧斯特羅姆的文章中，伊凡卡還是個種族歧視者，她曾告訴奧斯特羅姆，她討厭奧斯特羅姆戴著的項鍊，因為上面奧斯特羅姆的名字是以阿拉伯語書寫的。她有一次詢問奧斯特羅姆，「當你們在做愛時，項鍊打在你猶太男友的臉上，他是什麼感覺? 」、「你怎麼能穿這種配飾？你沒聽見它在尖叫著『恐怖分子』嗎？ 」

奧斯特羅姆稱，她和伊凡卡的友誼在2009年的婚禮隔天就結束了，因為當時她埋怨伊凡卡對她的新工作不感興趣，但伊凡卡的回應卻是，「嗯，我太忙了，沒時間理會這種鳥事。」

伊凡卡的發言人沒有對奧斯特羅姆的言論做出任何回應，但一位和伊凡卡關係密切的好友告訴《每日郵報》，「在我認識她的這些年裡，她一直是一個真誠、聰明，又富有同情心的人。」

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