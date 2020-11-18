　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊凡卡遭爆是「假面甜心」！種族歧視+貪錢　閨蜜：她就是死小孩

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼伊凡卡。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊凡卡被高中閨蜜爆料種族歧視又貪錢。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

一名自稱是美國第一千金伊凡卡「前閨蜜」的女子在《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌上發表了一篇措辭嚴厲的文章，她不止以「死小孩」（brat）來形容伊凡卡，文章內容還描述了伊凡卡在高中時的一些令人討厭的行為。

據《每日郵報》報導，這名38歲的女子奧斯特羅姆（Lysandra Ohrstrom）是一名記者，她曾與伊凡卡一起在紐約上東區的女子私立學校查賓（Chapin School）上學，就連伊凡卡2009年與庫什納的婚禮中，她也是兩位伴娘之一。

奧斯特羅姆聲稱，少年伊凡卡早熟而有魅力，這讓別人誤會她和她父親的粗魯不同，但實際上，私下裡的她同樣為金錢癡迷，卻努力掩蓋她的慾望。比如，在奧斯特羅姆推薦伊凡卡閱讀一本關於餐廳經理的小說時，她的第一反應是「你為什麼會叫我去讀一本關於窮人的書？」

此外，伊凡卡在看到老師買了新車後出言嘲諷，「老師什麼時候買得起BMW了？」當她們一起去看電影時，伊凡卡連電影裡的警察也不放過，戲稱「他為什麼要住在這樣的房子裡」，還不斷說著，警察在現實生活中是買不起這樣的房子的。

▲▼伊凡卡。（圖／路透）

▲伊凡卡的高中閨蜜稱她為「死小孩」。（圖／路透）

奧斯特羅姆還提到，伊凡卡會誘使其他女孩做出不良行為，其中最有名的案件就是後來被稱為「查賓傳說」（Chapin Lore）的「熱狗攤販快閃」事件。

她指出，「伊凡卡慫恿我和其他幾個女孩在教室的窗戶外，對著賣熱狗的攤販袒胸露乳，伊凡卡基本上就是這起事件的主謀，但在我們被抓住後，她向校長申辯自己是無辜的，從而逃過了懲罰，而我們其他人全都被停學了。」

▲▼伊凡卡。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊凡卡與高中閨蜜的友誼在她婚禮的隔天就破裂了。（圖／達志影像／美聯社）

在奧斯特羅姆的文章中，伊凡卡還是個種族歧視者，她曾告訴奧斯特羅姆，她討厭奧斯特羅姆戴著的項鍊，因為上面奧斯特羅姆的名字是以阿拉伯語書寫的。她有一次詢問奧斯特羅姆，「當你們在做愛時，項鍊打在你猶太男友的臉上，他是什麼感覺? 」、「你怎麼能穿這種配飾？你沒聽見它在尖叫著『恐怖分子』嗎？ 」

奧斯特羅姆稱，她和伊凡卡的友誼在2009年的婚禮隔天就結束了，因為當時她埋怨伊凡卡對她的新工作不感興趣，但伊凡卡的回應卻是，「嗯，我太忙了，沒時間理會這種鳥事。」

伊凡卡的發言人沒有對奧斯特羅姆的言論做出任何回應，但一位和伊凡卡關係密切的好友告訴《每日郵報》，「在我認識她的這些年裡，她一直是一個真誠、聰明，又富有同情心的人。」

聽Podcast掌握美選及國際局勢

洗卸保養三合一！貝膚黛瑪「舒敏高效潔膚液」超殺價登場

ET快訊
快訊／快改道！國一北上「紫爆」交流道變停車場　南港內湖大回堵
伊凡卡遭閨蜜爆料「她是假面甜心」　種族歧視+貪錢
上傳「前女友裸照」到班群！40名同學全看光　她見私處照崩潰
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓日籍女星未婚產子！親曝「赴日取精」心得　遭網崩潰罵：自私

學者爆：大馬想與台灣簽FTA遭中國警告　認九二共識也難加入RCEP

蜜雪兒自爆4年前「無法原諒」川普勝選　以自身經驗促和平過渡

劍橋學生脫了！2021「裸體月曆」滿是年輕肉體　背後暖心原因曝光

阿姨也不想努力了…送外甥彩券竟中獎　回頭討7成獎金！秒被封鎖

伊凡卡遭爆是「假面甜心」！種族歧視+貪錢　閨蜜：她就是死小孩

西伯利亞驚見「骸骨公路」！百年骷髏滾出沙堆　揭超獵奇工程內幕

病例激增！美國逾103萬兒童感染新冠病毒

超市嬰兒食品出包　藏「斷頭大眼怪」吃到底才發現！她氣炸客訴

遞橄欖枝！日本有意邀請金正恩「出席東奧」：只差金正恩點頭答應

楊丞琳直播連續call out潘瑋柏遭拒接　肚子超餓...青峰亂入一份「滷味豆皮」

KID、禾浩辰體驗分娩「痛到狂飆髒話」　熊熊跪地擦水..他立馬起歪念XD

上班快遲到...他「硬擠車禍現場」 踩油門衝撞警！激動狂飆三字經

環保署出新招推「聲音照相」　改管噪音車罰款翻倍跳7200元

圓寶泥土裡玩成「露餡芝麻湯圓」　保育員邊擦邊念：靠臉吃飯的耶！

黃明志抱迷你豬現身首映會　敏感題材上映闖金馬：台灣奇怪！！

兒子打高爾夫球...雷神用「嘴」神接住XD　小勞勃道尼朝聖留言：＃legend

纖細男50分鐘狂嗑16碗還沒吃飽 他泡麵大胃王比賽奪冠爽拿1萬6

爸突警戒轉頭牠「秒嚴肅臉同步」　靜等卻沒事發生...黃金獵犬：？

87歲嬤洗手落水「雙手抱胸自救」　淡定漂浮河面！網讚：教科書等級

南韓日籍女星未婚產子！親曝「赴日取精」心得　遭網崩潰罵：自私

學者爆：大馬想與台灣簽FTA遭中國警告　認九二共識也難加入RCEP

蜜雪兒自爆4年前「無法原諒」川普勝選　以自身經驗促和平過渡

劍橋學生脫了！2021「裸體月曆」滿是年輕肉體　背後暖心原因曝光

阿姨也不想努力了…送外甥彩券竟中獎　回頭討7成獎金！秒被封鎖

伊凡卡遭爆是「假面甜心」！種族歧視+貪錢　閨蜜：她就是死小孩

西伯利亞驚見「骸骨公路」！百年骷髏滾出沙堆　揭超獵奇工程內幕

病例激增！美國逾103萬兒童感染新冠病毒

超市嬰兒食品出包　藏「斷頭大眼怪」吃到底才發現！她氣炸客訴

遞橄欖枝！日本有意邀請金正恩「出席東奧」：只差金正恩點頭答應

P.League+／打造台版火箭 夢想家朱利爾斯續約至2024年

中天被撤照！孫大千曝5大殘酷事實：台灣只剩「民進黨說你違法」

中職／胡金龍遭富邦冷凍　周思齊：工會全力協助

桃警局長帶隊週報移師戶外　兼具防疫、運動與休閒

3歲弟被燙到！暖姐汪「全程緊跟」急著跑醫院　確認安全才走開

沉寂50年！KAWASAKI「MEGURO K3」發表　34.8萬明年2月日本開賣

4人同行7折　和牛火鍋吃到飽「和牛涮」板橋店11/21開幕　

三星準備量產首款mini LED電視！　傳明年出貨200萬台

蔡淑臻當「劇本選拔」評審　喊話投稿者：想看婚姻主題！

影／1122揪萬人上凱道　王育敏：與民眾黨沒較勁問題

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

國際熱門新聞

45億年隕石砸破屋頂！他秒賺5千萬退休

48歲男娶13歲少女！稱：20歲前不會碰她

泰王「親民」搭地鐵　大臣跪一地

拜登曾投書：美國沒義務協防台灣

姊妹淘赴約遭大屠殺　她「躲閨蜜屍旁4hrs裝死等救」

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

台灣前邦交國索羅門研議「禁用臉書」

女遭活埋7天　瘋狂掙扎慘死土中

金正男之子逃亡內幕曝！曾停留台灣30小時

丈夫開車撞樹慘死！30天後妻兒「撞上同一顆樹」

台灣當國家挨轟　hololive擬撤陸市場

美前國防官員：中國武統台灣機率提高

金屬門晃動斬首她　鮮血直噴新婚夫

更多熱門

相關新聞

扒光川普！前妻撈4億嗆大老婆名言

扒光川普！前妻撈4億嗆大老婆名言

美國總統川普日前被媒體爆出「輸了選戰還賠掉夫人」，婚姻世界再度成為鎂光燈焦點。他的第一任妻子伊凡娜（Ivana Trump）曾在1996年喜劇電影《大老婆俱樂部》（First Wives Club）中大談「離婚經」的片段，也又一次引發熱烈討論。

歐巴馬「總統兼教練」慘被家長逼退

歐巴馬「總統兼教練」慘被家長逼退

美國務院最新「中國挑戰」報告曝光

美國務院最新「中國挑戰」報告曝光

賓州法官：川普訴訟剝奪公民「選舉權」　

賓州法官：川普訴訟剝奪公民「選舉權」　

喬治亞又爆2755張選票未被計

喬治亞又爆2755張選票未被計

關鍵字：

美國北美要聞第一千金伊凡卡奧斯特羅姆Lysandra Ohrstrom

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／嘉義女拔20顆牙　解剖結果出爐

桃竹地主千金「收租交男友」　顯赫家世2年情告終

20歲外送員撞公車亡　家屬悲痛

六月、李易再爆婚變！吃朋友喜酒發火怒飆

庾澄慶18歲兒無預警宣布「我要休學」曝真相

新北外送員車禍命危　血流滿地

李千那❤是元介隔罩索吻閃炸！

身分證有G有7吃到飽限期買1送1

小鬼妹夫怒曬對比圖　「品牌設計疑遭抄襲」

教授戀小10歲學生　教育部：停止系上經費補助1年

熊貓外送員批：遠單是間接害出事的凶手

是元介愛上李千那「忘情接吻」：好不容易擁有彼此！

小三纏大亨6年生三胎　35歲近況皺紋爬滿臉

秋冬專案12/1上路！將有3大變革

即／中天新聞換照失敗

更多

最夯影音

更多
楊丞琳直播連續call out潘瑋柏遭拒接　肚子超餓...青峰亂入一份「滷味豆皮」

楊丞琳直播連續call out潘瑋柏遭拒接　肚子超餓...青峰亂入一份「滷味豆皮」
KID、禾浩辰體驗分娩「痛到狂飆髒話」　熊熊跪地擦水..他立馬起歪念XD

KID、禾浩辰體驗分娩「痛到狂飆髒話」　熊熊跪地擦水..他立馬起歪念XD

上班快遲到...他「硬擠車禍現場」 踩油門衝撞警！激動狂飆三字經

上班快遲到...他「硬擠車禍現場」 踩油門衝撞警！激動狂飆三字經

環保署出新招推「聲音照相」　改管噪音車罰款翻倍跳7200元

環保署出新招推「聲音照相」　改管噪音車罰款翻倍跳7200元

圓寶泥土裡玩成「露餡芝麻湯圓」　保育員邊擦邊念：靠臉吃飯的耶！

圓寶泥土裡玩成「露餡芝麻湯圓」　保育員邊擦邊念：靠臉吃飯的耶！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面