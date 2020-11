伊凡卡遭爆是「假面甜心」！種族歧視+貪錢　閨蜜：她就是死小孩

▲伊凡卡被高中閨蜜爆料種族歧視又貪錢。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

一名自稱是美國第一千金伊凡卡「前閨蜜」的女子在《浮華世界》(Vanity Fair)雜誌上發表了一篇措辭嚴厲的文章,她不止以「死小孩」(brat)來形容伊凡卡,文章內容還描述了伊凡卡在高中時的一些令人討厭的行為。

據《每日郵報》報導,這名38歲的女子奧斯特羅姆(Lysandra Ohrstrom)是一名記者,她曾與伊凡卡一起在紐約上東區的女子私立學校查賓(Chapin School)上學,就連伊凡卡2009年與庫什納的婚禮中,她也是兩位伴娘之一。

Ivanka's 'best friend' claims she was as a brat in high school who didn't want to read 'about poor people' https://t.co/1XjftduV9o