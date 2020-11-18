劍橋學生脫了！2021「裸體月曆」滿是年輕肉體　背後暖心原因曝光

▲劍橋學生為慈善脫了。（圖／翻攝自Facebook／Cambridge Blues Naked Calendar）

記者葉睿涵／綜合報導

每年年底，新月曆上的可愛狗狗或性感明星總能吸引人們的眼球，但劍橋大學卻特立獨行，推出一組大尺度的裸體月曆。照片中這些體態健美的學生，每個都是運動健將，他們分別來自劍橋的游泳、賽艇、田徑隊等體育校隊，而且還巧妙地借用了體育器材和角度來遮住敏感部位。

Cambridge University students strip down for racy calendar to raise money for medical charity https://t.co/JwbpD20SlJ — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 16, 2020

綜合外媒報導，這些青春洋溢的大學生大方「脫衣」、自信勇敢地展現身體，與色情毫無關係，而是為了替慈善機構籌款。這套售價10英鎊（約新台幣390元）的月曆，收入將全數捐給慈善機構無國界醫生。

儘管這些照片的尺度相當大，但也並未觸犯紅線，這些體育健將巧妙地利用姿勢或器材，遮住了敏感部位。月曆封面的同學來自游泳校隊，他們在歷史悠久的菲茨威廉博物館內，僅以毛巾掩蓋裸露的身體；而田徑隊的女生也以標杆和鉛球遮擋身軀，再配合角度，展現了十分有意境的照片。

▲劍橋學生為慈善脫了。（圖／翻攝自Facebook／Cambridge Blues Naked Calendar）

實際上，這並非劍橋大學體育隊首次為慈善拍攝裸體月曆，這甚至已成為他們每年的例行活動了。召集人路易士（Dan Lewis）表示，今年由於疫情的關係，活動安排起來非常棘手，但儘管面對重重困難，他們還是克服了一切，完成了這次的拍攝。

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