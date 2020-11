劍橋學生脫了！2021「裸體月曆」滿是年輕肉體　背後暖心原因曝光

▲劍橋學生為慈善脫了。(圖/翻攝自Facebook/Cambridge Blues Naked Calendar)

記者葉睿涵/綜合報導

每年年底,新月曆上的可愛狗狗或性感明星總能吸引人們的眼球,但劍橋大學卻特立獨行,推出一組大尺度的裸體月曆。照片中這些體態健美的學生,每個都是運動健將,他們分別來自劍橋的游泳、賽艇、田徑隊等體育校隊,而且還巧妙地借用了體育器材和角度來遮住敏感部位。

