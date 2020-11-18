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賓州法官：川普法律戰剝奪選舉權！　拜登顧問批「把訴訟當作戲」

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▲▼賓州,美國總統大選,遊行。（圖／路透）

▲美國總統大選餘波未平，賓州地方法官17日質疑川普陣營的訴訟可能剝奪公民選舉權。（圖／路透）

文／中央社賓州威廉波特17日綜合外電報導

美國總統川普致力阻擋賓夕法尼亞州官員認證對手拜登勝選程序，賓州地方法官布朗今天質疑這項要求，凸顯川普陣營挑戰大選結果正面臨重重難關。

路透社報導，賓州威廉波特（Williamsport）地方法官布朗（Matthew Brann）在今天舉行的聽證會上說：「停止認證（大選結果）無異剝奪賓州所有選民的選舉權。」

布朗說：「從根本上講，這是在要求法院讓680萬張選票變成無效，從而剝奪賓州全體選民的選舉權。」「你可以告訴我要如何讓這個結果合理嗎？」

布朗表示，他不會立即對此案做出裁決，而是會要求有關各方在未來幾天內提交書面文件。

川普律師朱利安尼（Rudy Giuliani）在聽證會上主張11月3日大選發生「大規模、範圍遍及全國的舞弊事件」，但未提供任何證據。

在這起訴訟中代表賓州數郡的律師艾倫奇克（Mark Aronchick）說，前紐約市長朱利安尼簡直就是「活在幻想世界裡」。

艾倫奇克敦促布朗駁回此案，好讓拜登陣營得以著手因應國內的實際問題。「讓我們為此劃上句點吧。」

密西根州和喬治亞州法官都已駁回川普陣營提出的訴訟，在賓州敗訴恐讓川普改變選舉結果的願景變得更加遙不可及。

拜登陣營一名資深法律顧問將這些訴訟斥為「作戲，而非真正的訴訟」。

在今天聽證會前，川普陣營已撤回訴訟的核心部分，包括針對賓州「未經共和黨代表監票下非法處理68萬2479份郵寄和缺席投票」的指控，將焦點轉向選舉不公。修訂過後的訴訟重點在於指控一些傾向支持民主黨的郡允許選民修正郵寄選票技術方面的錯誤，違反賓州法律。

賓州州務卿布克瓦（Kathy Boockvar）預計本月23日認證大選結果。
 

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