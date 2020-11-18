強生2度隔離「新冠檢測結果出爐」！今遠距接受質詢創英首相先例

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

英國首相強生二度因新冠肺炎進行隔離，唐寧街17日表示，強生16日接受病毒檢測的結果呈現陰性，但將會持續隔離至本月26日，期間透過遠距方式辦公。他將以視訊方式出席18日下議院的首相答問環節，外媒形容，他將成為英國第一位以虛擬線上方式接受國會質詢的首相。

英國天空新聞報導，強生此次接受最新的側向層析檢測（lateral flow tests），包括英國政府、部分大學、工作場所都已利用此方式展開檢測。唐寧街指出，英國政府內部已推行此檢測項目約莫2周。

強生16日的新冠檢測結果呈現陰性，將持續自我隔離至本月26日。他17日上午與高階部長們進行視訊會議，談論脫歐相關事宜後，也將以視訊方式出席18日下議院的首相答問環節（Prime Minister's Questions, PMQs），將成為英國第一位以虛擬線上方式接受提問的首相。

英國政府發言人也指出，強生也期望能在未來數周發表一系列聲明，議題涵蓋新冠病毒、教育、經濟、氣候等。

強生曾和確診的英格蘭阿什菲爾德 （Ashfield）國會議員安德森（Lee Anderson）接觸，因此15日接獲國家醫療保健服務（NHS）追蹤系統通知，開始在家中進行隔離。

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