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伊朗外長：拜登若取消制裁，伊朗將重新遵守核協議

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▲▼伊朗外交部長札里夫(Javad Zarif)。（圖／路透）

札里夫：歡迎美國重返伊朗該協議。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

伊朗外交部長札里夫(Javad Zarif)周三(18日)表示，如果美國民主黨總統當選人拜登取消對伊朗的制裁，伊朗將全面恢復執行2015年簽署的伊朗核協議內容。

「路透社」報導，札里夫當天接受伊朗官方報紙訪問時說：「如果拜登願意履行美國的承諾，我們也可以立即履行我們在核協議中的全部承諾。在核協議六國(中國、法國、俄羅斯、英國、美國和德國)的框架內進行談判是可能的。」

札里夫又說：「我們準備討論如何讓美國重新加入該協議。未來幾個月，情況會有所改善。拜登可以透過三道行政命令來解除對伊朗的所有制裁。」

之前拜登在9月為美國「有線電視新聞網」(CNN)撰寫的一篇專欄文章中寫道：「我會為伊朗提供一條行的重返外交之路。如果伊朗重新嚴格遵守伊朗核協議，美國會重新加入該協議，作為後續談判的起點。」2018年川普宣布退出伊朗核協議，並恢復對伊朗的制裁。伊朗自去年5月以來也逐步中止履行協議中的部分條款。

《紐約時報》分析指出，拜登讓美國重新加入伊朗核協議並非易事。一方面，川普在任期最後仍在採取行動加大對伊朗的制裁力度，並向伊朗在中東地區的敵對國家出售先進武器，新上任的總統很難扭轉這些政策。

另一方面，儘管札里夫並未堅持要求美國作出補償，但在明年6月舉行的伊朗大選中，伊朗總統魯哈尼仍面臨著來自保守派的強烈反對。為爭取國內選民的支持，預估魯哈尼會要求美國對伊朗重返協議付出高昂代價：包括取消川普任內對伊朗採取的懲罰性制裁，並為此支付數十億美元的賠償金，這正是拜登和美國國會無法接受的。

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