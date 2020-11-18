拜登承諾將重建跟全球關係，高喊：美國回來了！

▲總統當選人拜登：「美國回來了！」(圖／路透)

國際中心／綜合報導

「彭博社」周三(18日)報導，美國總統當選人拜登(Joe Biden)周二表示，他將努力重建跟受川普總統傷害的國際機構的關係，並向全球領導人傳達這個訊息：「美國回來了！」

拜登當天會見一批國防及情報專家，當中多人曾為前總統歐巴馬效力(拜登具是當時的副總統)。拜登把這些專家召集在一起，是因為川普政府未按照傳統對總統當選人分享情報簡報。

拜登說：「在我看來，這4年來我們四處受損。我們需要重建機構和員工隊伍，以展現美國的整體實力和多元化。我們要集中精力為可能發生的一切做好準備。」

拜登表示，自從贏得大選後，他已跟大約13個國家的領導人通過電話。拜登在描述跟全球領導人通話時表示：「美國又回來了，這就是我要傳達的。美國不再是獨斷獨行！」

據「美國消費者新聞與商業頻道」(CNBC)報導，參加簡報會的人包括前國家安全副顧問布林肯(Tony Blinken)、前中情局副局長海因斯(Avril Haines)、前美國常駐聯合國代表鮑威爾(Samantha Power)、前特種作戰司令麥克雷文(William McRaven)、以及前中央司令部司令奧斯丁(Lloyd Austin)。

拜登過渡團隊在會後發表聲明說，專家們向拜登及副總統當選人賀錦簡報了「政府未來將繼承的外交、國防和情報挑戰，聚焦於戰略架構、外交政策以及國家安全部門的準備情況」等。