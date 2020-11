喬治亞又爆2755張選票未被計！　川普票數較多卻難翻盤

▲進入重新計票的喬治亞州又被爆有2755張選票未被計算。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

目前正在進行人工重新計票的美國喬治亞州,繼發現佛洛伊郡(Floyd County)有2600多張選票沒有被計入後,最近又在費耶特郡(Fayette County)發現另外2755張未被計算的選票。不過州務卿辦公室表示,這些額外的選票不會改變總統競選的整體結果。

綜合美媒報導,喬治亞州選務人員斯特林(Gabriel Sterling)指出,會出現這樣的情形是因為選務人員未將選票掃描機上面的記憶卡內容上傳,所幸他們還保留著原始記錄,不過這張記憶卡的2755張選票並不足以扭轉當選總統拜登在該州取得的領先優勢。

他補充,在未清點的選票中,投給川普的選票有1577張,而拜登則有1128張;將這些選票一併計入後,川普和拜登之間的差距將從原本的1萬4千張選票縮小至大約1萬3千張。

各郡必須在18日晚上11點59分前完成人工計票,不過喬治亞州務卿辦公室表示,州政府將對這幾個郡的結果再次進行認證,以避免出現第三個擁有未計算選票的情況發生。

