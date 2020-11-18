美國務院發布最新「中國挑戰」研究報告　詳列抗中10大原則

▲美國國務院政策規畫辦公室發表《中國挑戰的要素》研究報告。（圖／The Policy Planning Staff, Office of the Secretary of State）

記者吳美依／綜合報導

美國國務院政策規畫辦公室（Office of Policy Planning）於17日發表《中國挑戰的要素》（The Elements of the China Challenge）研究報告，試圖分析共產黨的行為與其思想根源、中共政權脆弱性，並指出華府應該如何應對北京的嚴峻挑戰。

報告指出，各國政府與人民逐漸意識到，中國共產黨開啟了「大國競爭」的全新時代，卻鮮少有人能夠明辨北京勢力在世界各地的滲透模式，遑論看清楚共產黨想要達成的具體主導形式。

此報告寫道，共產黨不僅試圖占有全球主導地位，也想要從根本改變世界秩序，讓北京置於中心，滿足其威權與霸權目標。

報告分析，中國透過財富力量，使得其他國家對其產生經濟依賴與政治從屬關係，並且致力於發展世界一流的軍事力量，上述種種行為的思想根源就是「馬克思列寧主義信仰和共產黨對於『中國民族主義』的極端解讀」。

▲美國國務院報告指出，若華府想要應對中國威脅，必須依據10項原則，重新制定外交政策。（圖／路透）

儘管如此，中共政權仍有脆弱性，其一是專制政體的必然劣勢，包括對於創新的限制、組成與維持聯盟的困難性、對內鎮壓的成本。其二是中國的特有脆弱性，包括經濟不穩定、人口結構失衡、環境惡化、持續性腐敗、對於少數族群的壓迫，監督與審查公民的成本等等。尤其北京屢次違反國際規範與義務，漠視他國福祉與人類生命，在新冠肺炎爆發後，各國的不滿與憤怒更加明顯。

報告也提到，若美國想要應對中國挑戰、保障自由，就必須回歸根本，依據以下10項原則，重新制定外交政策：

（一）維護憲政，培育健全公民社會，保障國內自由。

（二）維持世上最強大、靈活、技術先進的軍隊。基於共同利益與責任，加強與盟友的國安合作。

（三）強化以「自由開放」原則為基礎的國際秩序。

（四）重新評估美國聯盟體系與各國際組織。

（五）加強聯盟體系，甚至創建新國際組織，促進民主與人權。

▲川普執政時期，美國與中國的關係降到冰點，華府日益將北京視為競爭對手和威脅，而非合作夥伴。（圖／達志影像／美聯社）

（六）找機會在「公平對等」的原則下與北京合作，促進美國利益。但在必要時，也須限制與震懾中國，並且支持在中國尋求自由的人。

（七）讓美國人民了解中國挑戰的規模與影響。

（八）針對軍事、外交、金融、經濟、科技等領域，培養能夠了解中國和美國其他戰略競爭對手、盟友、潛在盟友的語言、歷史與文化之公共政策專家或公務員。

（九）改革美國教育體系，協助學生理解訊息複雜時代的公民責任。

（十）透過典範、言論、外交、外援、投資、制裁甚至軍事力量等方式捍衛自由。

國務院一名高級官員向《美國之音》表示，該報告列舉了國務院體系內能夠收集到的所有中共行為與資訊，並其背景、脈絡、知識與思想根源進行分析，旨在說明中共的全球性野心與對美嚴峻挑戰；但是，這不是政策文件，不能據此定調下一屆政府的對中策略。

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