美國務院發布最新「中國挑戰」研究報告　詳列抗中10大原則

▲美國國務院政策規畫辦公室發表《中國挑戰的要素》研究報告。(圖/The Policy Planning Staff, Office of the Secretary of State)

記者吳美依/綜合報導

美國國務院政策規畫辦公室(Office of Policy Planning)於17日發表《中國挑戰的要素》(The Elements of the China Challenge)研究報告,試圖分析共產黨的行為與其思想根源、中共政權脆弱性,並指出華府應該如何應對北京的嚴峻挑戰。

報告指出,各國政府與人民逐漸意識到,中國共產黨開啟了「大國競爭」的全新時代,卻鮮少有人能夠明辨北京勢力在世界各地的滲透模式,遑論看清楚共產黨想要達成的具體主導形式。

此報告寫道,共產黨不僅試圖占有全球主導地位,也想要從根本改變世界秩序,讓北京置於中心,滿足其威權與霸權目標。

報告分析,中國透過財富力量,使得其他國家對其產生經濟依賴與政治從屬關係,並且致力於發展世界一流的軍事力量,上述種種行為的思想根源就是「馬克思列寧主義信仰和共產黨對於『中國民族主義』的極端解讀」。

▲美國國務院報告指出,若華府想要應對中國威脅,必須依據10項原則,重新制定外交政策。(圖/路透)

儘管如此,中共政權仍有脆弱性,其一是專制政體的必然劣勢,包括對於創新的限制、組成與維持聯盟的困難性、對內鎮壓的成本。其二是中國的特有脆弱性,包括經濟不穩定、人口結構失衡、環境惡化、持續性腐敗、對於少數族群的壓迫,監督與審查公民的成本等等。尤其北京屢次違反國際規範與義務,漠視他國福祉與人類生命,在新冠肺炎爆發後,各國的不滿與憤怒更加明顯。

報告也提到,若美國想要應對中國挑戰、保障自由,就必須回歸根本,依據以下10項原則,重新制定外交政策:

(一)維護憲政,培育健全公民社會,保障國內自由。

(二)維持世上最強大、靈活、技術先進的軍隊。基於共同利益與責任,加強與盟友的國安合作。

(三)強化以「自由開放」原則為基礎的國際秩序。

(四)重新評估美國聯盟體系與各國際組織。

(五)加強聯盟體系,甚至創建新國際組織,促進民主與人權。

▲川普執政時期,美國與中國的關係降到冰點,華府日益將北京視為競爭對手和威脅,而非合作夥伴。(圖/達志影像/美聯社)

(六)找機會在「公平對等」的原則下與北京合作,促進美國利益。但在必要時,也須限制與震懾中國,並且支持在中國尋求自由的人。

(七)讓美國人民了解中國挑戰的規模與影響。

(八)針對軍事、外交、金融、經濟、科技等領域,培養能夠了解中國和美國其他戰略競爭對手、盟友、潛在盟友的語言、歷史與文化之公共政策專家或公務員。

(九)改革美國教育體系,協助學生理解訊息複雜時代的公民責任。

(十)透過典範、言論、外交、外援、投資、制裁甚至軍事力量等方式捍衛自由。

國務院一名高級官員向《美國之音》表示,該報告列舉了國務院體系內能夠收集到的所有中共行為與資訊,並其背景、脈絡、知識與思想根源進行分析,旨在說明中共的全球性野心與對美嚴峻挑戰;但是,這不是政策文件,不能據此定調下一屆政府的對中策略。

