密西根州最大郡開票「認證拜登贏」！川普挺共和黨杯葛…慘被嗆爆

▲ 美國總統川普透過推特聲援共和黨人杯葛密西根州選舉認證結果,被網友嗆「輸了」。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國密西根州選情自現任總統川普領先逆轉倒向民主黨候選人拜登,依據該州最大的韋恩郡17日晚間最新開票結果,拜登維持領先。但外界關注的是,共和黨人一度阻止選舉結果確認作業,接連遭到民主黨人及大眾的抗議,即便有川普在推特的聲援,共和黨最終放棄杯葛。

綜合美聯社、哈芬登郵報報導,密西根州擁有16張選舉人票,在此次美國總統大選之中成為兵家必爭之地,根據非官方結果顯示,拜登以14.6萬張普選票勝出。此一結果逆轉川普2016年取得的勝利,也助拜登在取得入主白宮門票的這條路大舉前進。

▲韋恩郡(Wayne County)是密西根州人口最多的行政區。圖為韋恩郡大城底特律選後開票。(圖/達志影像/美聯社)

只不過,共和黨人宣稱,隸屬於該州韋恩郡的底特律會議中心存在計票舞弊,在該郡選舉委員會確認開票結果時投下反對票,並於沒有證據的狀態下進行杯葛,導致委員會呈現2比2僵局。川普甚至在推特大讚,「密西根州拒絕證明選舉結果,擁有勇氣是一件很美好的事情。」

Wow! Michigan just refused to certify the election results! Having courage is a beautiful thing. The USA stands proud!