密西根州最大郡開票「認證拜登贏」！川普挺共和黨杯葛…慘被嗆爆

▲ 美國總統川普透過推特聲援共和黨人杯葛密西根州選舉認證結果，被網友嗆「輸了」。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國密西根州選情自現任總統川普領先逆轉倒向民主黨候選人拜登，依據該州最大的韋恩郡17日晚間最新開票結果，拜登維持領先。但外界關注的是，共和黨人一度阻止選舉結果確認作業，接連遭到民主黨人及大眾的抗議，即便有川普在推特的聲援，共和黨最終放棄杯葛。

綜合美聯社、哈芬登郵報報導，密西根州擁有16張選舉人票，在此次美國總統大選之中成為兵家必爭之地，根據非官方結果顯示，拜登以14.6萬張普選票勝出。此一結果逆轉川普2016年取得的勝利，也助拜登在取得入主白宮門票的這條路大舉前進。

▲韋恩郡（Wayne County）是密西根州人口最多的行政區。圖為韋恩郡大城底特律選後開票。（圖／達志影像／美聯社）

只不過，共和黨人宣稱，隸屬於該州韋恩郡的底特律會議中心存在計票舞弊，在該郡選舉委員會確認開票結果時投下反對票，並於沒有證據的狀態下進行杯葛，導致委員會呈現2比2僵局。川普甚至在推特大讚，「密西根州拒絕證明選舉結果，擁有勇氣是一件很美好的事情。」

Wow! Michigan just refused to certify the election results! Having courage is a beautiful thing. The USA stands proud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020

隨後線上觀看的網友、民主黨、選舉專家等人大舉抗議，民主黨籍的密西根州長惠特默（Gretchen Whitmer）也發出聲明，「韋恩郡選舉委員會的2名共和黨成員拒絕批准該郡選舉結果，這是把黨派政治置於證明選舉結果的法定職責之上。」

最終，2名共和黨人放棄杯葛，撤回反對票，使得韋恩郡委員會最終以4比0的票數一致確認計票有效，也讓拜登鞏固在密西根州的勝利。而在川普聲援共和黨人杯葛的貼文留言處，大批網友紛紛表示，「你輸了」、「別騙」、「你的希望消失了」。

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