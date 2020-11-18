遞橄欖枝！日本有意邀請金正恩「出席東奧」：只差金正恩點頭答應

▲傳日本政府高層有意邀請金正恩出席明年東京奧運。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的胞妹金與正2018年曾搭乘KTX（韓國高鐵）、造訪江原道，與南韓總統文在寅、夫人金正淑出席平昌冬季奧運，此後南北韓原本冰冷的關係迅速回溫，美國總統川普也與金正恩達成3次會晤。而有消息指出，日本政府高層其實有意循平昌冬奧的模式，邀請金正恩出席明年7月的東京奧運，只要金正恩答應，日方便會著手進行邀請程序。

根據韓媒《中央日報》，擔任「韓日議員聯盟」會長的南韓共同民主黨籍國會議員金珍杓（김진표）接受採訪時表示，在12至14日前往日本東京訪問時，日本政府高層曾經表達對於金正恩出席東京奧運的想法，「若金正恩有意出席，則（日本政府）即可透過奧運組織委員會，正式對金正恩提出邀約。」

▲南韓國會議員金珍杓。（圖／達志影像）

金珍杓13日時向包括日本首相菅義偉等重要政界、相關人士表示，南韓願意協助日本成功舉行奧運，包括賽前與日本在新冠肺炎（COVID-19）防疫上展開合作，達成運動競技、文化交流，並從中間當和事佬，邀請北韓能參與東京奧運賽事。

他表示，「我向日方提出3大方向的合作方案後，在場非常多名日本官員皆表達贊同之意；而菅義偉更感動表示，非常感謝南韓竟然為了能讓東京奧運成功，願意提供援助達成互助交流。」

金珍杓同時也與擔任東京奧運組織委員會會長的前首相森喜朗、日本自民黨幹事長二階俊博提出該項合作方案，其中日本外務省高階官員也在場。

▲南韓朝野國會議員12日訪問日本東京，與日本高層討論兩國待解議題。（圖／達志影像）

然而目前南韓與北韓、北韓與美國之間仍未重新開啟對話窗口，加上新冠疫情肆虐下，北韓嚴格封鎖國境，金正恩能否願意出訪國外，以及北韓是否派選手出賽，仍無法預測；不過金珍杓卻信心滿滿表示，北韓與日本可以遵循2018年平昌冬奧兩韓跆拳道共同表演的模式，「體育競賽不應泛政治化，而是應達成交流、幫助雙方互相理解的工具，相信明年東奧能成為改善與北韓關係的最佳機會。」

日本外交高層人士對此表示相當贊同，「森喜朗也曾說過，若金正恩有意出席東京奧運，則向北韓政府提出正式邀請也在情理之中。」

金珍杓表示，南韓黨政高層皆對此事樂觀其成，文在寅更曾數度針對東京奧運表示，應與日本展開交流、積極提供協助。

▲日相菅義偉重申立場，表示若南韓未先提出解決對策，則無訪韓必要。（圖／達志影像）

據悉，文在寅14日在東協+3（中日韓）峰會上曾親口向菅義偉提出問候，顯示南韓欲積極改善日韓關係之意；不過菅義偉先前也曾針對二戰朝鮮籍日軍徵用勞工一事表示，南韓應主動提出解決方案，否則一旦發生日本在韓企業資金遭扣押變賣，則不會造訪南韓首爾出席今年底的「中日韓峰會」。

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