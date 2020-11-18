「對小孩沒感情」爸媽把2個月女兒丟棄荒野　想害她被野獸吃掉

Her remains were missing, but authorities collected enough evidence to charge the parents.​ https://t.co/wXDEQ2Wt5N — FOX6 News (@fox6now) November 13, 2020

記者李振慧／綜合報導

美國威斯康辛州37歲男子弗里森(Hezile Frison)與22歲妻子亞當斯(Monica Adams)因為覺得對出生2個月女兒沒有感情，竟然殘忍把人丟棄在荒郊野外，想讓對方自生自滅，警方至今仍無法找到女嬰遺體，懷疑有可能已被戶外野獸吃掉。

事件2019年7月發生在基諾沙市(Kenosha)，2個月女嬰賈麗莎(Jalisa Adams-Frison)出生後交由弗里森姊姊迪金斯(Sparkle Diggins)幫忙照顧，當晚她醒來時突然發現賈麗莎被弗里斯與亞當斯帶走，等到對方返回她立即質問下落，不過對方也為此和她吵了起來，後來於8月正式向警方報案。

警方進行訊問時，弗里森突然變得十分情緒化，亞當斯則對於孩子如何死亡提供許多不同版本的故事，最後弗里森終於坦承丟棄孩子的地點，當局立刻對其進行起訴，不過沒有順利找到女嬰遺體，只找到一個曾被動物撕裂開的袋子。

親戚透露，弗里森與亞當斯對於賈麗莎「完全沒有任何感情」，警方還發現早在事發之前，弗里森便上網搜尋「基諾沙曾發現過哪些動物」、「如果嬰兒死了，爸媽不會入獄的方法」等字詞。

弗里森一共被起訴5項罪名，其中包含沒有報告兒童死亡罪，日前被判處2年半監禁與5年延長監管。被控6項罪的亞當斯已於今年9月11日被判處9年監禁與4年緩刑。

▼爸媽竟然把剛出生的女嬰丟棄在野外。（圖／示意圖／達志影像）

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