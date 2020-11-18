擁書面證詞！川普數據分析團隊爆料　賓州16.5萬郵寄票「已消失」

▲川普前競選團隊成員爆料，賓州有16.5萬張共和黨人投出的選票未被計算。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統大選外界普遍認為由拜登勝出，但川普不承認敗選又提出多項法律訴訟，企圖扭轉選舉結果。川普2016年競選團隊成員布雷納德（Matt Braynard）於16日表示，根據他成立的數據分析團隊的調查，賓州有超過400位共和黨選民投了票，但卻沒有被記入，經分析估算過後，可能有16.5萬人的選票沒有被計算到。

據了解，布雷納德是川普2016年競選時的數據戰略總監，今年成立了一個數據分析團隊與民調電訪中心，目的在於核實幾個關鍵州的選票計算不一，包含賓州、喬治亞州、密西根州、威斯康辛州以及亞利桑那州，而川普競選團隊目前也正在這些州發起選舉的法律挑戰。

布雷納德16日在推特表示，經過電訪中心打出的所有電話調查，在賓州已註冊的1706名共和黨選民中，有556人表示自己從未要求過郵寄投票，卻收到了當局寄來的空白選票，而在1137名要求以郵寄方式投票的選民中，有435人說他們填妥並寄回了選票，但是州政府沒有收到或並未點票。

布雷納德隔沒多久後再度補充，此項分析的調查約收到了30份的書面證詞，且調查樣本全部都是已經註冊過的共和黨人，而分析結果顯示，大約有16.5萬名住在賓州的共和黨選民以郵寄方式投票，卻沒有被選務人員標註為已完成投票。

An addendum to this analysis: 100% of the people in the sample below are registered Republicans, and there were 165k Republicans in this universe that were mailed ABS but were not marked as returning them. https://t.co/Gv9mB9PhNv — Matt Braynard (@MattBraynard) November 17, 2020

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