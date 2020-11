擁書面證詞！川普數據分析團隊爆料　賓州16.5萬郵寄票「已消失」

▲川普前競選團隊成員爆料,賓州有16.5萬張共和黨人投出的選票未被計算。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合報導

美國總統大選外界普遍認為由拜登勝出,但川普不承認敗選又提出多項法律訴訟,企圖扭轉選舉結果。川普2016年競選團隊成員布雷納德(Matt Braynard)於16日表示,根據他成立的數據分析團隊的調查,賓州有超過400位共和黨選民投了票,但卻沒有被記入,經分析估算過後,可能有16.5萬人的選票沒有被計算到。

據了解,布雷納德是川普2016年競選時的數據戰略總監,今年成立了一個數據分析團隊與民調電訪中心,目的在於核實幾個關鍵州的選票計算不一,包含賓州、喬治亞州、密西根州、威斯康辛州以及亞利桑那州,而川普競選團隊目前也正在這些州發起選舉的法律挑戰。

布雷納德16日在推特表示,經過電訪中心打出的所有電話調查,在賓州已註冊的1706名共和黨選民中,有556人表示自己從未要求過郵寄投票,卻收到了當局寄來的空白選票,而在1137名要求以郵寄方式投票的選民中,有435人說他們填妥並寄回了選票,但是州政府沒有收到或並未點票。

布雷納德隔沒多久後再度補充,此項分析的調查約收到了30份的書面證詞,且調查樣本全部都是已經註冊過的共和黨人,而分析結果顯示,大約有16.5萬名住在賓州的共和黨選民以郵寄方式投票,卻沒有被選務人員標註為已完成投票。

An addendum to this analysis: 100% of the people in the sample below are registered Republicans, and there were 165k Republicans in this universe that were mailed ABS but were not marked as returning them. https://t.co/Gv9mB9PhNv