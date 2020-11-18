少女慘遇色姨丈！草叢硬上不成　打爆頭骨…焚屍後竟還爽吃披薩

▲兇手在殺害了少女之後還出門到大賣場買4個披薩回家享用。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合報導

英國16歲少女路伊絲（Louise Smith）與母親發生爭執後搬去與阿姨同住，卻被姨夫尚恩（Shane Mays）持續性騷擾，某天路伊絲突然失蹤，等到2個禮拜後在公園灌木叢裡被發現時，她已經變成一具嚴重腐爛的屍體。驗屍結果顯示，路伊絲曾被以重物反覆強擊，導致頭骨破碎，而殺人棄屍的正是30歲的姨丈尚恩。

根據《太陽報》報導，16歲少女路伊絲4月與母親吵架後，便搬到哈文特（Havant）與阿姨梅斯（CJ Mays）及她的丈夫尚恩同住，剛開始3個人相處融洽，路伊絲還曾傳訊給梅斯說，「想稱呼你們為父母」，後來尚恩開始會和她有肢體上的打鬧，路伊絲開始感覺怪異，曾向一位朋友訴苦說尚恩一直跟自己調情，審判法庭上還公布了一段路伊絲在Snapchat發布的影片，尚恩跑來床上搔癢路伊絲的腳。

報導指出，尚恩5月8日因為「性動機」而殺害了路伊絲，直到22日被遺棄的屍體才被發現。驗屍結果顯示，尚恩應該是拿了木棍等重物朝她的正臉反覆重擊，使路伊絲面部的骨頭與結構都被打得粉碎，不但顎骨完全脫離頭骨，身體也被刺穿，然而，尚恩還在棄屍後第2天回到公園放火毀屍，由於屍體被燒得焦黑、面目全非且嚴重腐爛，導致驗屍無法確定哪處才是致命傷。

檢察官詹姆斯（James Newton-Price QC）表示，路伊絲的身體遭受極端的暴力與侵犯，事發前一晚她傳訊向朋友抱怨「再也住不下去了」、「他們太卑鄙了」，還約好隔天要去找朋友，沒想到隔天中午在與尚恩步行出門後，就在灌木叢中被殺害了，她失蹤之後梅斯打電話報警，還不斷打電話給路伊絲，而整個過程尚恩都看在眼裡。

詹姆斯接著說，尚恩在8日下午眾人不斷尋找路伊絲下落的時候，還前往連鎖超市特易購 （TESCO）買了4個披薩回家享用，甚至向警員表示，如果路伊絲回家他會把她「鎖在」臥室裡，並詢問是否可以約束限制她，但他心裡明白她早已經死了。據悉，尚恩否認了謀殺的指控，但承認過失殺人，全案尚在審理中。

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