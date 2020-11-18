遭鬥牛犬攻擊！14歲女學生「肉身護毛孩」...慘被拖行骨折

▲斯塔福郡鬥牛㹴力氣非常大。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

英國一名14歲女學生為了不讓自己的寵物犬遭到失控的鬥牛犬傷害，竟以肉身去抵擋，女學生遭到襲擊後手腳受傷，經X光檢查發現手腕骨折，而她的寵物犬也得進行手術，需花費60英鎊（約新台幣2269元），這隻攻擊人的鬥牛犬主人也被要求賠償300英鎊（約新台幣11345元）。

根據英國《每日郵報》報導，一名14歲女學生和朋友在伯里托廷頓遛狗時，遇到了一隻兇猛的斯塔福郡鬥牛㹴朝他們攻擊，雖然當時女學生的朋友盡力拉住鬥牛㹴的項圈，但仍未成功阻止牠攻擊，女學生選擇用肉身去保護自己的愛犬，遭鬥牛㹴狠拖在地，導致她的手腕骨折，愛犬也受傷，並花了60英鎊（約新台幣2269元）進行手術。

女學生表示，此事令她頻作噩夢，難以入眠，她現在也不敢獨自遛狗，必須父親陪同，且非常害怕再度回到事發地點，若看見陌生的狗狗，也會選擇繞路行走。而鬥牛㹴46歲主人蘇珊·約翰遜（Suzanne Johnson）也承認，當時她的狗確實失控並發生攻擊行為，法院也判其向女學生賠償300英鎊（約新台幣11345元）。

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