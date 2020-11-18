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對拜登發出「強硬訊息」！金正恩可能核試驗　硬逼美國關注北韓

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▲▼拜登,金正恩。（圖／路透社）

▲拜登篤定入主白宮，外界認為，金正恩可能在最近幾周進行核武測試。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國民主黨的拜登（Joe Biden）篤定入主白宮，外交政策備受關注。外界認為，他面對北韓與其領導人金正恩時，將採取與川普時代截然不同的應對方式。但是，學者與分析人士指出，平壤可能在未來幾周進行核導彈試射，向拜登傳遞「強硬訊息」。

綜合Axois、CNBC等外媒報導，拜登據稱將遵循傳統外交手段，與中國、美國盟友合作，施壓北韓。他也已經與南韓總統文在寅達成共識，合作解決北韓核武問題。

華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）里維爾（Evans Revere）卻認為，北韓未來幾周可能實施核武或長程導彈試射，向拜登傳遞「強硬訊息」，「即使拜登想將國內事務等其他議題列為優先施政項目，平壤卻有辦法強迫美國關注北韓」。

▲▼金正恩、拜登。（圖／達志影像／美聯社、路透）

▲金正恩和拜登先前就有隔空互嗆的紀錄。（圖／達志影像／美聯社、路透）

北韓已經不是第一次採取類似行動，實際上，在歐巴馬與川普時代都曾試射導彈。經濟學人信息社（EIU）亞洲分析師阿登瓦拉（Waqas Adenwala）也同意此觀點，「北韓時常透過各種導彈試射保持『相關性』，確保（北韓）議題維持關鍵、優先的外交政策」。

拜登還沒上任，與北韓的關係就已經不太好。平壤2019年曾稱拜登汙辱北韓尊嚴，是一隻「必須被棍棒打死」的「瘋狗」。拜登競選期間也以納粹比擬金正恩，稱對方是一名「暴徒」。

▲▼新冠肺炎全球疫情，可能使川普與金正恩兩人難於在11月美國大選前見面。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與金正恩建立起「兄弟情誼」（bromance）。（圖／達志影像／美聯社）

此外，也有一些專家擔心，拜登對於北韓的態度將如歐巴馬時代「過度消極」，此舉只會導致北韓繼續擴增核武實力。英國智庫皇家聯合研究所（RUSI）研究員瓦里爾（Cristina Varriale）指出，消極態度「沒有真正發揮作用，川普2016年上任時，北韓在核武方面已經達到一定程度的先進水準」。

川普與金正恩曾經隔空開火，關係緊張，但之後陸續舉辦幾場跨時代意義的會面，建立起「兄弟情誼」（bromance）。川普甚至曾經宣布，他和金正恩「墜入愛河」。但是，兩國至今仍未達成核武協議。

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