一直被當男孩養大！　18歲男意外發現「擁有子宮」如今懷孕4個月

Trans teen who was born a boy is pregnant after finding out she had a working womb https://t.co/sZpfNjS0gz — The US Sun (@TheSunUS) November 14, 2020

記者李振慧／綜合報導

美國麻薩諸塞州18歲的麥奇(Mikey Chanel)一直以為自己是男性，擁有男性生殖器的他從小被當成男孩撫養，然而1年前體檢意外發現自己也擁有子宮頸、卵巢、子宮和輸卵管等女性器官，才知道自己同時擁有2種性別，現在則以女性身分成功懷孕4個月。

被當成男性長大的麥奇，13歲出櫃成為同志，然而發現自己在上廁所或是從事性行為後一直有種奇怪的感覺，1年前在醫院進行尿道超音波檢查，意外發現自己也擁有女性器官，原來患有十分罕見的Persistent Mullerian duct syndrome，出生時同時擁有外顯的男性生殖器與內部女性生殖器。

麥奇表示，他心裡一直隱隱知道自己是個女孩，「我一直覺得自己和別人不太一樣，青春期也沒有和其他男孩經歷一樣的事情，外表一直很女性化」，由於PMDS患者容易罹患癌症和腫瘤，醫生建議進行子宮切除術以降低風險，不過想要成為父母的他最後決定保留子宮。

麥奇由於陰道沒有開口，透過手術從腹腔將3個受精胚胎植入輸卵管中，在只有20%的機率下成功受孕，目前已經懷孕4個月的他開心表示，「我現在感覺比以往任何時候都更像一個女人」。

▼麥奇意外發現自己是跨性別者並且順利懷孕。（圖／示意圖／達志影像）

►聽Podcast掌握美選及國際局勢