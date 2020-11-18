金正男之子逃亡內幕曝！停留台灣30小時...遭美CIA帶走後消失無蹤

▲金正男遇刺身亡24天後，其長子金韓松首度在影片中露面。（圖／翻攝自千里馬民防YouTube）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩同父異母胞兄金正男2017年在馬來西亞慘遭毒殺後，其遺孀、長子金韓松（김한솔）、女兒等人透過北韓異議組織「自由朝鮮」（前身為千里馬民防，Cheollima Civil Defense）的協助，從澳門入境台灣後，在台北桃園國際機場停留30小時，之後搭機前往荷蘭，原計畫在當地申請難民資格，卻被美國中情局（CIA）人員帶走後消失無蹤。

韓裔美籍作家金淑姬（Suki Kim）曾於2011年隻身潛入北韓平壤科學技術大學擔任英語教師，之後出版回憶錄《沒有您就沒有我們》（Without You, There Is No Us），一度成為暢銷作，她16日以「計畫顛覆北韓政權的地下運動」為題投書美媒《紐約客》（The New Yorker）雜誌，文中電訪自由朝鮮的神祕地下領袖亞德里安‧洪昌（Adrian Hong Chang，以下稱洪昌），詳細描述金韓松的逃亡過程。

▲亞德里安‧洪昌為「自由朝鮮」秘密領袖，投身北韓民主運動。（圖／翻攝自自由朝鮮官網）

根據《韓聯社》報導，金正男2017年2月13日在馬來西亞吉隆坡機場遭人以神經毒劑暗殺後，其長子金韓松於3周後的3月8日，透過千里馬民防在Youtube頻道上的影片上報平安，同時感謝荷蘭、美國、中國、不具名國家的協助，外界推測該不具名政府應是指台灣。

根據當時「千里馬民防」的說法，金正男死後，其居住在澳門的遺孀、金韓松聯繫該組織，在組織向各國政府求援後，才獲上述4國政府協助逃亡。

洪昌在電訪中回憶當時營救金韓松一家的過程。他表示，早從2013年便在法國巴黎與金韓松熟識，而對方也深知自己從事推動北韓民主化的相關事蹟，當看到金韓松穿著GUCCI品牌的鞋子後便驚嘆，「我從來沒看過這麼有錢的年輕人，金正男生前應該留給家人不少錢！」

今年36歲的洪昌出身於韓裔傳教士家庭，擁有墨西哥國籍、美國永久居留權，並就讀美國耶魯大學歷史系，在參加北韓人權研討會後投入北韓民主化運動，2006年時協助中國6名脫北者逃亡時曾因失敗遭關押。

▲「自由朝鮮」核心隊員克里斯多福‧安曾有美軍陸戰隊6年的服役經驗。（圖／翻攝自自由朝鮮官網）

洪昌在專訪中表示，在2017年金正男慘遭暗殺身亡後接到來自金韓松的電話，當時他表示住處外的警力突然消失，希望能幫助一家人從澳門逃亡，於是只好囑託遠在菲律賓的隊員克里斯多福‧安（Christopher Ahn）前往台灣台北桃園機場與金韓松一家人會合，確認是否遭可疑人士尾隨。韓裔出身的克里斯曾在美軍陸戰隊服役6年，認識洪昌後決定投身千里馬民防。

洪昌告知金韓松，屆時到台灣將會有一名穿著黑色T-shirt、頭戴道奇隊棒球帽的男子出現在機場，只要稱呼他為「Steve」（即克里斯多福）即可。金韓松一家到達桃園機場後成功與克里斯多福會合，克里斯多福與金韓松兄妹以英語對話，而兄妹再將克里斯多福的話翻譯成朝鮮語（韓語）後轉達給母親。據悉金韓松身高約178公分，而未滿20歲的妹妹穿著牛仔褲，儀態和一般美國少女無異，至於母親則是美麗的中年婦女。

金韓松母親下機後神情顯得十分緊張，然而金韓松卻指著克里斯多福並安慰母親道，「我相信他，因為我深信洪昌。」

▲金韓松（左），2011年在波士尼亞和黑塞哥維納求學時照片。（圖／CFP）

隨後克里斯多福將金韓松一家人暫時安置在機場貴賓室的私人房間，自己與金韓松共用一房，而妹妹與母親則共用一房。金韓松向克里斯多福分享過去與祖父金正日釣魚的經過，顯示祖孫情匪淺。

深夜時分，洪昌致電給金韓松一行人表示，已與第三國展開協商，數小時後又致電表示，該國已同意收留金韓松一家，已為他們買了3張飛往荷蘭阿姆斯特丹的機票。

到了登機門欲剪票上機時，航空公司人員看到護照後大吃一驚，隨即表示因為遲到所以無法登機，克里斯福多驚訝，然而對方僅表示，「你絕對知道無法登機的原因」。

幾小時後，2名自稱是美國中情局的隊員上前接應，其中一名為韓裔隊員韋斯（Wes），另一名則為白人隊員。

韋斯與另名中情局隊員隔日再度現身，以更親切的態度幫助金韓松一家人購買前往荷蘭的機票，同時表示將會與之同行。克里斯多福在與金韓松分道揚鑣前，要求拍下自拍照「以求自保」。

▲CIA隊員帶走金韓松前，克里斯多福要求與金韓松拍下自拍照自保。（圖／翻攝自自由朝鮮官網）

到達荷蘭阿姆斯特丹機場後，金韓松一家人從機場連接至飯店的通道離開。洪昌問道是否願意在當地申請難民資格，金韓松表示願意，隨後便派遣「自由朝鮮」隊員與律師前往飯店大廳接應，在拍攝該支影片後，金韓松便未再現身。

金淑姬在文中表示，根據數名關係人士的說法，金韓松一家人最後的確是被美國中情局人員帶走，不過至於是否前往荷蘭、亦或其他國家，則未有明確消息指證。

而文中還透露2019年2月北韓駐西班牙大使館襲擊的經過，某消息人士表示當時其實是館內某職員想要脫北，不過卻又怕遠在北韓的家人遭到處刑，才懇請「自由朝鮮」提供援助，於是洪昌讓核心隊員假扮成綁匪，最後因消息走漏，該名職員才大喊著已打消脫北的念頭。

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