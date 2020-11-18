美韓防長首通話！川普敗選開除艾斯培後...強調「協防南韓」

▲南韓國防部長徐旭與美國代理國防部長米勒18日上午首度完成熱線。（圖／達志影像、維基百科）

記者羅翊宬／編譯

南韓國防部長徐旭（서욱）在美國代理國防部長米勒（Christopher Miller）的提議下，於今（18）日上午完成熱線通話，雙方再次強調穩固堅定的美韓同盟關係，美方表示南韓是關係維持最久的同盟模範國家之一，承諾透過美韓聯合防禦體系，保護南韓的國防安全。

根據《韓聯社》報導，美國總統川普在解職國防部長艾斯培（Mark Esper）後，指定米勒代理國防部長一職，南韓國防部所發佈的新聞稿指出，米勒表示，「南韓是在美國歷史上同盟關係維持最久的模範國家，未來將持續與南韓合作，發展並鞏固同盟關係。」

徐旭與米勒在通話中討論兩國緊密合作方案，同時就10月14日召開的第52屆美韓國防安全保障會議（SCM）協商結果展開商議，再次確認溝通的重要性，以求深化兩國合作、追求美韓同盟的利益，並強調透過美韓聯合防衛體制，協助防禦南韓的國防安全。

報導指出，美韓國防長官熱線原訂於13日展開，事後卻因美方而延期至18日。

據悉，川普曾指出在國防政策上與艾斯培長期以來意見不合，而艾斯培也曾於7月時表示希望年內能訪問中國，謀求兩軍在共同領域上的合作。

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