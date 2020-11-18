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新冠軟土深掘！南韓疫情「超失控」日增破313例...正掀第三波感染

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▲▼南韓疫情再度拉警報。（圖／達志影像）

▲南韓疫情再度拉警報。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情持續惡化，單日新增病例時隔81天再度突破300起，境外移入案例也創下116天以來的紀錄。此波疫情與過去僅侷限在特定場所（如酒吧、夜店）的群聚感染案例不同，在各地的醫療院所、家庭親友聚會、體育設施、三溫暖、秋季登山活動、職場都有群聚感染案例。

專家指出南韓目前恐怕已掀起第3波全國大流行，擔心國內重症病床再將面臨不足，且兩周後全國高中生將舉行「大學修學能力試驗」（修能，即大學入學考試），疫情快速演變令防疫、教育當局相當頭疼。

根據《韓聯社》報導，截至18日0時為止，南韓防疫當局18日上午9時30分共通報313起新增病例，其中245例為境內感染、68例為境外移入，目前南韓共累計29311例確診、496例死亡

▲▼南韓高三生參加最後一場模擬考，隨著疫情漸嚴峻，2周後大學入學考試恐受影響。（圖／CFP）

▲南韓高三生參加最後一場模擬考，隨著疫情漸嚴峻，2周後大學入學考試恐受影響。（圖／CFP）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增181例（首爾佔91例、京畿道佔81例、仁川佔9例）；全羅南道新增15例；慶尚北道新增12例；光州、慶尚南道各新增9例；忠清南道新增6例；江原道、釜山個新增5例；大邱新增2例；大田新增1例。

至於境外移入案例高達68起，創下自7月25日（境外移入86起）以後的最高紀錄，其中23起案例來自美國、17案例來自俄羅斯、11起案例來自墨西哥、3起案例來自波蘭，50人在機場或港口入境檢疫時確診，另外18人則在居家或生活中心隔離時確診。回顧7月25日，當時有大批遠赴伊拉克參與建設的勞工確診後急欲返國治療，加上停泊在釜山港的俄籍船隻上也有確診者。

從新增確診案例來看，首爾市城東區某體育設施截至17日12時為止累計18例；首爾市瑞草區某三溫暖累計14例；首都圈秋季登山會累計14例；首爾市中區某製造業工廠累計13例。

另外，除首都圈以外的各地也出現零星群聚感染現象！江原道鐵原郡某殘疾人士療養中心累計17例；光州市某大學醫院累計26例；全羅南道順天市某餐廳累計13例；慶尚北道青松郡家庭聚會累計23例。

▲▼南韓疫情嚴峻，政府將再次提升防疫措施層級。（圖／達志影像）

▲南韓疫情嚴峻，政府將再次提升防疫措施層級。（圖／達志影像）

防疫專家根據統計數據指出，若今年2至3月大邱、慶尚北道「新天地教會」為南韓首波新冠全國性大流行，則8至9月光化門集會後的首都圈疫情則為第2波，如今恐怕正掀起第3波。

翰林大學江南聖心醫院感染內科教授李在甲（이재갑）表示，「全國第3波大流行早在上周、3周前就已經開始了！政府提升防疫警戒措施層級的時間點過晚，且民眾已放鬆警戒，預估近期疫情恐難以穩定。」

針對此波疫情，南韓政府表示將於明（19）日起針對首都圈、光州、江原道部分地區的「社交距離防疫」層級從第1階段提升至1.5階段，不過病毒感染途徑以深民眾日常生活，預估此波疫情短期內恐難以掌握。

►疫情嚴峻！南韓新冠日增破223例...當局警告：半月後恐直線飆升
►陸海空3軍全淪陷！南韓「疫情嚴峻」日增破208例　恐爆新波感染潮

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