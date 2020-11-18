川普連10天沒行程！還取消度假　知情者爆：他難過到「隱身白宮」

▲川普於15日前往打高爾夫球，而迄今他已經連續10天沒有公開行程。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統川普自從拜登宣布勝選後，基本上都是由律師在為他所謂的「選舉舞弊」爭論不休，川普本人則鮮少露面。然而CNN於17日報導，在總統連10天沒有公開露面後，日程表中又再度出現「沒有公開行程」的字樣，自美選以來已經是第10次，川普甚至取消了感恩節去佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）度假的慣例行程。

據CNN報導，川普政府少見地未替總統安排行程，長期以來，川普也很少抗拒電視鏡頭，自11月3日以來，川普僅有3次公開露面，包括在白宮簡報室中公開質疑選舉結果，在阿靈頓國家公墓為退伍軍人獻花，以及在白宮玫瑰園針對新冠疫苗與疫情發言，目前已經連10天沒有公開行程，就連非公開行程也大量減少，已有1個多月未安排機密情報的官員簡報，而拜登則於16日找來前官員聽取簡報。

報導指出，往年的感恩節與聖誕節，川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）都會前往度假勝地「海湖莊園」，莊園還因此被稱為「冬季白宮」。然而，卻有政府官員表示，現在這項慣例行程甚至被取消，今年的感恩節總統預計將在白宮裡度過。報導稱，川普沒有回答記者問題，也不邀請媒體到橢圓辦公室，除了待在白宮，就只有到距離白宮40公里的高爾夫球場打球。

▲知情人士爆料，川普因為敗選而心情低落到不想增加任何行程。（圖／路透）

報導提到，據知情人士透露，川普對於增加官方行程幾乎沒有興趣，也幾乎沒有助理向他提類似的建議，因為他情緒低落，對自己的敗選憂心忡忡，渴望完成那些4年來被擱置的事，預計未來的2個月將不會安靜地過去。據悉，川普已做出政策與人事變動，包含解雇國防部長、準備從阿富汗與伊拉克撤軍，上周某會議中還詢問了高級顧問攻擊伊朗核設施的方案。

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