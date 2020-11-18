西伯利亞驚見「骸骨公路」！百年骷髏滾出沙堆　揭超獵奇工程內幕

▲西伯利亞發現一條「骸骨公路」，內幕令人為之震驚。（圖／翻攝自Facebook／Николай Труфанов）

記者吳美依／編譯

俄羅斯西伯利亞的伊爾庫次克（Irkutsk）發現一條「骸骨之路」，被冰雪圍繞的高速公路上布滿沙子，裡頭竟埋著人類顱骨與其他部位遺骸，甚至有一顆骷髏頭淒涼地滾出沙堆。基廉斯克市（Kirensk）官員表示，目前至少發現3名死者，年代可追溯到1917至1922年，也就是大約1世紀前的內戰時期，經過調查，意外揭發工程獵奇內幕。

《衛報》報導，照片在社群媒體流傳後，當地居民開始爭論，骨骸究竟來自附近墓地，或者傳說中曾被當成亂葬崗的另一處峽谷。據悉，相關單位已經出面收藏和保管遺骸，並勒令修建工程全部暫停。

В Киренске на дороги высыпали песок с черепами и костями. По предварительной информации коммунальщики забирали песок с... 由 Николай Труфанов 發佈於 2020年11月15日 星期日

議員特魯法諾夫（Nikolay Trufanov）表示，「根據初步資訊，（建築）工人涉嫌從附近墓地挖取沙子，沒有經過檢查，就灑到公路上」，他直呼「簡直無法形容這有多可怕」，希望必須為此負責的人全部受到懲罰。官方也已經展開更深入調查。

俄羅斯的建造工程不時發現人類遺骸，發生地點主要集中在西部，也就是二戰時的戰場。庫斯克（Kursk）於2014年修建高速公路時，挖出至少10名蘇聯紅軍（Red Army）的骨骸。鄰國拉脫維亞2018年也曾有建築工人挖到人骨，最終一共發現150具遺骸。

最知名的案例就屬R504聯邦公路科雷馬路段（Kolyma highway），它全長大約1250英里（大約2000公里），連接雅庫次克（Yakutsk）與馬加丹（Magadan），地處偏遠。史達林時期，當局動用古拉格（Gulag）勞改營的人力建造，大約25萬人在過程中喪生。因此，這條公路又被稱為「屍骨之路」。

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