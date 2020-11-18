｢噴射鋼鐵人｣訓練身故！曾隨客機同遊杜拜　哈利法塔躍下創紀錄

記者葉睿涵／編譯

杜拜一名法籍「噴射機飛行員」雷菲特（Vincent Reffet）在沙漠中進行訓練時意外身故，享年36歲。他曾背著發動機，伴隨一架大型客機，一同飛越哈利法塔和杜拜，飛行影片曝光後為他賺了不少粉絲，因此他的死訊也讓許多網民感到震驚和悲痛。

It is with unimaginable sadness that we announce the passing of Jetman Pilot, Vincent (Vince) Reffet, who died this... Posted by XDubai on Tuesday, November 17, 2020

據法新社報導，其所屬公司Jetman Dubai於17日宣布了雷菲特身亡的消息，並發布聲明表示，「雷菲特是一位才華橫溢的運動員，也是我們團隊中倍受尊敬的成員。我們的思念和禱告將與他的家人以及所有認識他、與他一起工作的人同在。」該公司並未透露其他細節，但他們指出，他們「正和所有相關部門緊密合作中」。

36歲的雷菲特來自法國安錫（Annecy），他的父母也是跳傘運動員，因此極限運動可以說是流淌在他血液中的一部分。他曾在828公尺的高度，從世界上最高的建築哈利法塔（Burj Khalifa）上跳下，從而創造了世界紀錄。他還曾以自由飛行跳傘運動員和極限運動員的身份參賽，並獲得金牌。

2015年，雷菲特和他的夥伴與一架阿聯酋航空公司（Emirates）的A380雙層客機一起飛越杜拜。他在接受美聯社的訪問時表示，「我相信，如果你有遠大的夢想，如果你熱愛你所做的，一切都是有可能的。當我在跳傘時，我有一種自由的感覺，我可以去我想去的地方，像鳥一樣飛翔。」

▲▼「噴射鋼鐵人」雷菲特（Vincent Reffet）在訓練中身亡。（圖／翻攝自Facebook／France Spectacle Aérien）

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