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川普爆沒放棄炸伊朗！任期倒數「猛拚政績」　恐釀外交國防一團亂

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▲▼2020美國總統大選,川普。美國總統川普4日在白宮發表演說，對自己前期的選情樂觀。（圖／路透）

▲外媒指出，美國總統川普曾經提議攻擊伊朗核基地，儘管目前暫時作罷，卻未完全放棄此念頭。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

《紐約時報》爆料，美國總統川普12日提議攻擊伊朗主要核基地，經副總統彭斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等高官勸阻才暫時作罷，但並未完全放棄這個念頭。消息曝光後，外界對於他在剩下不到3個月任期內，可能製造的外交與國防混亂，深感擔憂。

根據《衛報》，川普9日開除長期意見不合的前國防部長艾斯培（Mark Esper）後，在五角大廈與國安局（NSA）安插了支持針對伊朗採取激烈行動、快速撤離阿富汗駐軍的親信。

▲▼美國與塔利班達成協議，準備撤離5400名駐阿富汗美軍。（圖／路透）

▲美國與塔利班達成協議，分階段撤離駐阿富汗美軍。（圖／路透）

新任國防部長米勒（Christopher Miller）12日證實，美國將把阿富汗與伊拉克的駐軍人數減至2國各2500人，對於貿然快速撤軍破壞阿富汗政府與塔利班和平會談的可能性不以為然。

米勒17日發布通知警告五角大廈職員，不要試圖抵抗來自高層的新命令，「做好你的工作，專注在你被分配的任務上」，並宣稱自己的第一目標是「以保證我們公民安全的負責任方式，結束現在的戰爭」。儘管他並未沒有說明何謂「現在的戰爭」，但被大多數人認為意指阿富汗與伊拉克駐軍。

與米勒同時被任命的，還有國防部情報次長寇恩─瓦特尼克（Ezra Cohen-Watnick）。他據稱曾推動伊朗政權更迭，並在敘利亞與伊拉克打擊伊朗支持的民兵組織。

川普拒絕承認敗選，不僅阻止拜登團隊聽取情報與政策簡報，甚至掀起國防與外交政策混亂。雖然他已經意識到自己終將卸任，並考慮2024年重返戰場，但為了替下次競選鋪路，試圖在任期最後時光兌現競選承諾，打造出自己治理成功，卻因一場舞弊選舉而卸任的形象。

▲▼川普在亞利桑那州普雷斯特科機場（Prescott Regional Airport）的造勢。（圖／路透）

▲外界認為，川普與其政府官員可能把握任期最後時光，兌現承諾。圖為川普在亞利桑那州造勢。（圖／路透）

一名前白宮官員解釋，若總統趕在最後一刻兌現承諾，「可以享受榮耀光芒離開，而他在背後被捅一刀的理論也會被強化」。

這名前白宮官員也提到，川普政府內部某些派系官員也將剩餘任期視為達成目標的最後機會，其中一派曾與總統共同促成美國退出2015年核武協議，也非常關注德黑蘭政權更迭；國務院據傳將在剩下任期的每周增加一項制裁，試圖讓伊朗核武協議破裂且無法挽回。

前歐巴馬政府官員莫利（Rob Malley）曾經協調伊朗核武協議，現任國際危機組織（International Crisis Group）負責人。他說，「我一直擔心的是，川普身邊的人們說服他，他是站在『軟弱民主黨人』與『伊朗研製核武』之間的最後一道屏障」。

莫利認為，川普如今不需承擔後果，可能會發起相關秘密行動，當局也可能在任期最後幾周尋求達成其他目標，例如承認以色列在約旦河西岸定居點的主權，或指定葉門叛軍「胡塞運動」（Houthi movement）、埃及「穆斯林兄弟會」（Muslim Brotherhood）等團體為恐怖組織。

►紐時：川普想攻擊伊朗核基地　高官嚇壞！彭斯、蓬佩奧忙勸阻

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