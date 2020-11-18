製棺師在家「45億年隕石」砸破屋頂送上門！他秒賺5000萬直接退休

▲印尼33歲製棺師的家中突然掉入一顆45億年歷史的隕石。（圖／翻攝自Facebook／Josua Hutagalung）



記者吳美依／編譯

印尼北蘇門答臘省（North Sumatra）的33歲製棺師胡塔加隆（Josua Hutagalung）在家中工作時，突然聽見家中傳來轟然巨響，竟是一塊重達2.2公斤的隕石掉落，還在屋頂撞出直徑15公分的大洞。他之後將隕石賣給美國收藏家，賺得140萬英鎊（大約新台幣5297萬元），立刻成為富翁並且宣布退休。

綜合《太陽報》、《每日郵報》報導，胡塔加隆8月1日正在家門口、靠近街上的地方製作棺材，卻突然聽見巨響，「整座房屋都在震動」。他趕緊入內查看，才發現隕石從天而降，「它（隕石）實在太燙了，無法直接撿起來，所以我的妻子用鋤頭把它挖出來，帶進屋裡」。

胡塔加隆把隕石賣給美國隕石專家科林斯（Jared Collins）後，獲得等同工作30年酬勞的鉅額財富。他認為，這是一個幸運象徵，代表自己可以再生一個女兒，立刻決定退休，並在村裡建造一座新教堂。

Batu hitam jatuh dari langit 由 Josua Hutagalung 發佈於 2020年8月1日 星期六

科林斯表示，自己得知此事後，立刻從峇厘島出發，購買隕石，「我盡可能帶了足夠的錢去找胡塔加隆，這傢伙卻是很精明的談判者」。他坦言，內心掙扎許久，才決定不把隕石納為私人收藏，而是與美國科學家和收藏家合作研究。

根據德州月球與行星研究所（Lunar and Planetary Institute），科林斯把隕石運回美國後，轉賣給印地安那州的醫師兼收藏家皮亞特克（Jay Piatek），並儲存在亞利桑那州大學（ASU）隕石研究中心。

專家指出，這是一塊45億年歷史的CM型碳質球粒隕石（CM1/2 carbonaceous Chondrite），含有獨特胺基酸與其他原始元素，可能是構成生命起源要素，極為罕見。

印尼國家航空航天研究所（Lapan）所長賈馬魯丁（Thomas Djamaluddin）說，隕石落在人類居住地區是很罕見的現象，「在外太空，太陽系形成過程中產生的廢石數量非常龐大，但大多數隕石都會落在遠離人類定居點的地方，例如海洋、森林或沙漠」。

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