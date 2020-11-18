泰國示威者國會外抗議　慘受水炮、催淚彈攻擊41人傷

▲大批泰國示威者在國會大樓外抗議，慘遭警方發射水炮及催淚彈攻擊。（圖／路透社）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

泰國曼谷國會近日宣布，從17日開始進行為期2天的修憲草案辯論，消息傳出後，大批反政府示威者在國會大樓外抗議，要求採納民間的修憲草案，期間示威者與警察發生衝突，造成至少41人受傷， 5人受到槍擊，據了解，這次自7月泰國青年領導運動爆發以來，最嚴重的一次衝突事件。

根據路透社報導，曼谷國會17日於當地時間晚上，進行7個修憲草案辯論，期間有大批示威者到國會大樓門外抗議，並試圖拆除警方設置的路障和鐵絲網，遭到警方發射水炮及催淚彈鎮壓，引發雙方衝突，導致41人受傷，其中12人被催淚彈擊中、 5人受到槍擊。

▼自7月泰國青年示威運動發爆以來，最嚴重的一次衝突事件。（圖／路透社）



泰國警方表示，由於示威者試圖翻越防線，為了保護國會議員安全，才使用水炮及催淚彈鎮壓，他們聲稱在衝突發生時，沒有使用實彈或橡膠子彈，但仍調查是否有警員使用槍枝。

據了解，泰國青年領導運動於今年7月爆發，是自2014年軍事政變以來，最大規模的反政府抗議活動，由當地一群年輕學生為主導，提出「三大訴求」，包捨解散國會、修改憲法和停止恫嚇異議人士，並要求總理巴育（Prayuth Chan-ocha）下台。