川普開除網路安全局長　再稱「大選舞弊」嗆作票…慘被推特警告！

▲國土安全部網路安全與設施安全局長克瑞布斯(Christopher Krebs)。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國總統川普17日透過推特宣布,開除國土安全部網路安全與設施安全局長克瑞布斯(Christopher Krebs),即起生效,理由是他對2020年大選安全性發表高度不準確的聲明。只不過,在川普發文後,推特已隨即標註警語,直指關於選舉舞弊的說法具誤導性。

川普稍早連續發出2則推文開除克瑞布斯。他強調,克瑞布斯近期關於今年總統大選的安全聲明高度不準確,因為存在大量不正當及詐欺行為,包括死人投票、監票人不被允許進入投票所、投票機器「故障」把選票從投給川普變成投給拜登,以及選票延遲等,所以才把克瑞布斯開除。

在川普宣布開除消息後,克瑞布斯也在推特發文指出,「很榮幸能為民服務,我們這樣做是正確的。」他是川普政府最新一名被解雇的官員。

事實上,先前早有知情人士透露克瑞布斯將被開除的消息,因為他稱曾說,沒有證據表明選舉受到來自海外駭客的攻擊。

...votes from Trump to Biden, late voting, and many more. Therefore, effective immediately, Chris Krebs has been terminated as Director of the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency.