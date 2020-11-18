不做了！日本VTuber把「台灣當國家」挨轟　母公司擬撤大陸市場

▲日本VTuber「赤井心」引起爭議的節目內容。（圖／翻攝自YouTube／HoloGo）



記者蔡儀潔／綜合報導

日本虛擬偶像事務所Hololive的2位VTuber（Virtual YouTuber，虛擬直播主），早前在直播節目中將台灣列為國家，引發大陸網友抗議，母公司Cover股份公司因此被暫停直播。Cover日前發布官方公告，正式宣布旗下「hololive 中國」（hololive CN）多名 VTuber主播的畢業訊息，暗示退出大陸市場。

Cover日前發布官方公告，宣布夜霧（Yogiri）、希薇婭（Civia）、朵莉絲（Doris）、阿媂婭（Artia）、羅莎琳（Rosalyn）等5名成員皆已公開畢業時間。

除了希薇婭在18日日畢業外，其他4名成員皆在下月19日至27日陸續畢業結束活動。Cover16日再公告一期生「黑桃影」將在21日畢業，暗示退出大陸市場的經營動態。

▲hololive在嗶哩嗶哩擁有29.4萬粉絲。（圖／翻攝自嗶哩嗶哩）

實際上，hololive CN自去年9月成立，在大陸影片平台嗶哩嗶哩（bilibili）平台打開虛擬主播市場。不過VTuber赤井心9月底在直播節目中，公開自己各國粉絲的佔比，由於是以「國家區域」來公布，提到台灣佔7%時還大方秀出中華民國國旗，遭到眾多大陸網友撻伐。

隔日，桐生可可也開直播列出粉絲佔比，將台灣列為「上位之國」（人數排名前位的國家），同樣引起大陸網友不滿台灣被視為國家，在桐生可可的頻道及推特等社群留言攻擊。在不斷抗議之下，兩人在中國直播平台「嗶哩嗶哩Bilibili」的直播間都遭到關閉，YouTube影片也都被下架處理。