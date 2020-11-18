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實測「咖哩減肥法」成效驚呆1.1萬網友　日男自曝不敢面對健檢

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記者黃翊婷／綜合報導

已經流行多年的「咖哩減肥法」近日意外掀起日本網友熱烈討論，推特用戶「oinaringo_535」本月8日PO文聲稱自己正在進行咖哩減肥法，沒想到結果卻胖了9公斤，深刻檢討之後，推測應該是咖哩太香，不知不覺間吃下太多飯，但這個「驚悚的成效」也讓他根本不敢面對接下來的健康檢查報告。

▲咖哩。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO的咖哩減肥法成效掀起日本網友熱議。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

原PO提到，之所以會採用咖哩減肥法，是相信香料中的孜然可以幫助燃燒脂肪，薑黃則可以提高肝功能，還能減輕壓力，達到健康效果，另外，香菜也能幫助消化，改善排便情況，沒想到親自測試之後，效果卻是「體重增加了9公斤」。

原PO看到體重的驚人變化，開始回頭檢視到底是哪個環節出了問題，想了一天，認定是因為吃了太多的白飯和烤饢餅，畢竟咖哩實在是太香了，很容易一吃就停不下來，雖然他之後還是會繼續進行咖哩減肥法，不過會注意不要攝取太多澱粉，以免再次出糗。而這篇減肥失敗的文章一出，隨即引起日本網友熱議，更有多達1.1萬推特用戶轉發分享。

▲▼減肥,腰圍,減重,胖子,鮪魚肚。（圖／Pixabay）

▲原PO自曝接下來要接受健康檢查，有些擔心自己會無法面對報告上的數字。

之後，原PO每日依舊會在推特PO出許多咖哩美食的照片，其他網友看了紛紛留言開玩笑說，「不要啊，我還在減肥呢」、「小心體重又要增加了」、「我也正在進行豬排丼減肥法，一起加油吧」。

事實上，咖哩減肥法已經流行多年，但並不是每一種咖哩都有瘦身效果。營養師簡鈺樺曾建議民眾盡量選用咖哩粉，避免使用咖哩塊，畢竟一般的咖哩塊每盒熱量就將近1200大卡，就算一餐只使用三分之一或二分之一，光醬料的熱量就有400至600大卡，再加上配料的肉和澱粉類食物等等，一份的熱量恐怕就能飆破1000大卡，如果真的很想吃又怕胖，不妨選擇使用咖哩粉，一罐也才400大卡左右，而且也不可能煮一次就全部倒光，負擔上相對較輕。

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