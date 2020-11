丈夫開車撞樹慘死！30天後妻兒「撞上同一顆樹」　3人頭下腳上亡

▲一家人全撞上同一顆樹而喪命。(圖/Adarsh Kummur/取自免費圖庫unsplash)

記者張靖榕/綜合外電報導

紐西蘭堤亞拉羅雅(Te Araroa)日前發生一起撞樹3死車禍,車內是一名母親與2名孩子;然而令人奇怪的是,一個月以前該名母親的丈夫也撞上同樣一棵樹而慘死現場,因此尚難以斷定此次的車禍是否單純為一場意外。警方表示這是一場悲劇,也已經展開調查。

綜合當地媒體報導,堤亞拉羅雅北面卡拉卡圖威羅橋(Karakatuwhero Bridge)周一(16日)傳出車禍,一名母親帶著2個孩子行駛在縱貫紐西蘭南北的國道35號公路上,卻因不明原因偏離公路,高速撞上路旁一棵大樹導致全車翻滾數圈,3人當場失去呼吸心跳。警方趕到現場時,車輛底盤朝天,現場一片狼藉。

當地警方於隔日下午查清車上3人的身分,成年女子為43歲的媞波(Tiny Tibble),14歲青少年亞士頓李(Ashton-Lee Rangihuna),以及10歲女孩阿娜羅馬塔(Ana-Roimata Rangihuna)。

警方在進行調查時發現一項不尋常的事情,今年10月15日,相距媞波與孩子發生車禍當天僅1個月又1天以前,媞波的丈夫藍吉呼那(Lance Rangihuna)也是開車行經同一處,撞上同一顆樹,最終被宣告死亡。

堤亞拉羅雅是一個僅200位居民的小鎮,鄰里互相認識,警探杭特( Eric Hunter)表示「這絕對是一場悲劇,這個社區裡會有很多人因此受影響。」他接著說道事故原因尚待調查,對整起事件暫時不予置評。

