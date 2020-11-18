丈夫開車撞樹慘死！30天後妻兒「撞上同一顆樹」　3人頭下腳上亡

▲一家人全撞上同一顆樹而喪命。（圖／Adarsh Kummur／取自免費圖庫unsplash）

記者張靖榕／綜合外電報導

紐西蘭堤亞拉羅雅（Te Araroa）日前發生一起撞樹3死車禍，車內是一名母親與2名孩子；然而令人奇怪的是，一個月以前該名母親的丈夫也撞上同樣一棵樹而慘死現場，因此尚難以斷定此次的車禍是否單純為一場意外。警方表示這是一場悲劇，也已經展開調查。

綜合當地媒體報導，堤亞拉羅雅北面卡拉卡圖威羅橋（Karakatuwhero Bridge）周一（16日）傳出車禍，一名母親帶著2個孩子行駛在縱貫紐西蘭南北的國道35號公路上，卻因不明原因偏離公路，高速撞上路旁一棵大樹導致全車翻滾數圈，3人當場失去呼吸心跳。警方趕到現場時，車輛底盤朝天，現場一片狼藉。

Partner, two young children killed in horror Te Araroa crash https://t.co/lnIhvcYynj pic.twitter.com/IgFm5AvO9T — Stuff (@NZStuff) November 17, 2020

當地警方於隔日下午查清車上3人的身分，成年女子為43歲的媞波（Tiny Tibble），14歲青少年亞士頓李（Ashton-Lee Rangihuna），以及10歲女孩阿娜羅馬塔（Ana-Roimata Rangihuna）。

警方在進行調查時發現一項不尋常的事情，今年10月15日，相距媞波與孩子發生車禍當天僅1個月又1天以前，媞波的丈夫藍吉呼那（Lance Rangihuna）也是開車行經同一處，撞上同一顆樹，最終被宣告死亡。

堤亞拉羅雅是一個僅200位居民的小鎮，鄰里互相認識，警探杭特（ Eric Hunter）表示「這絕對是一場悲劇，這個社區裡會有很多人因此受影響。」他接著說道事故原因尚待調查，對整起事件暫時不予置評。