48歲大叔娶13歲小妹！燦笑喊「第5任老婆」：20歲前不碰你

▲婚禮當天，親朋好友紛紛拿出手機對著新人一陣狂拍 。（圖／翻攝自Comfort Empowerment and Advocacy Foundation臉書，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

菲律賓一場詭異的婚禮引發關注，48歲的安帕丹（Abdulrzak Ampatuan）迎娶了自己第5任妻子，而對方竟是只有13歲的女孩阿斯奈拉（Asnaira Pamansag Mugaling）！不過男方承諾，稱「在妻子20歲前不會碰她」。

▲48歲男娶13歲女童。

據《太陽報》報導，這場婚禮10月22日在菲律賓舉行，照片中穿著傳統白色禮服的是新娘阿斯奈拉，旁邊貼著她的是48歲的新郎安帕丹。

3歲的阿斯奈拉嫁過去後，不僅成為家庭主婦，還當起「小後媽」，必須照顧安帕丹和前妻所生的小孩，而小孩的年齡和她差不多大。

對於自己的婚姻，阿斯奈拉說，「我不會怕他（安帕丹），因為他對我很友善，我正在學習做飯，因為我現在不擅長做飯，不過我想讓我的丈夫開心」，婚後身為農夫的安帕丹為妻子蓋了一棟小房子。

安帕丹則興奮表示，「我很高興找到她，並與她一起照顧孩子，度過了我的一天」，他也承諾在妻子滿20歲前不會和她發生關係，會等她20歲再生孩子，且會繼續為她付學費，希望她結婚後同時接受教育。

實際上，「童婚」一直是許多國家一個嚴重的社會問題。據聯合國兒童基金會的數據，菲律賓有72萬6000名兒童新娘，排名全球第12位，15%的女孩在18歲前就結婚，2%的女孩更早在15歲前就結婚。